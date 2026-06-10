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Κερίτης: Παρέμβαση Μαλανδράκη για την ιστορική γέφυρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την οποία κοινοποιεί και σε αρμόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη στον Αλικιανό, καθώς και τη διασφάλιση της απαιτούμενης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση του έργου.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η σχετική τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει διαβιβαστεί προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της.

Όπως τονίζεται, η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μετατίθεται η δημοπράτηση και υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης Ιστορικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής σημασίας για τον Δήμο Πλατανιά και ολόκληρη την Κρήτη.

Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι μετά την κατάρρευση της Ιστορικής γέφυρας που σημειώθηκε το 2019, σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.

Με την νέα παρέμβασή του Δημάρχου, ο Δήμος Πλατανιά ζητά:
• Την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
•Τη διασφάλιση της απαιτούμενης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη δημοπράτηση του έργου.
• Τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τα επόμενα στάδια που θα οδηγήσουν στη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου.

Ο κ. Μαλανδράκης υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση της Ιστορικής Γέφυρας του Κερίτη αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι σε ένα μνημείο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής αξίας για τον τόπο.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαλανδράκης την επιστολή του, αναφέρει «..Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και να διεκδικεί την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση και η αποκατάσταση ενός εμβληματικού μνημείου της Ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς…».

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