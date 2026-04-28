Κεραμεικός: 89χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ – Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης (28/4) στο κτήριο του ΕΦΚΑ επί των οδών Βενιζέλου και Αντιστάσεως στο Κεραμεικό, όταν άγνωστος άνδρας εισήλθε στο χώρο και ξεκίνησε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αθηναϊκά ΜΜΕ, άνδρας 89 ετών, , μπήκε με καραμπίνα στο κτίριο και άρχισε να πυροβολεί 3-4 φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας συμβασιούχος υπάλληλος στο πόδι.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο.