Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Τοπικά

Κέντρο Πρόληψης: Απογευματινή Ομάδα Γονέων Εφήβων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απογευματινή ομάδα γονέων εφήβων «Ξεπερνώντας τους φραγμούς της εφηβείας» πρόκειται να υλοποιήσει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ΕΟΠΑΕ.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση για την ομάδα «θα αναπτύσσεται ο διάλογος και ο προβληματισμός που στοχεύει όχι στο να δοθούν έτοιμες λύσεις, αλλά ο κάθε γονιός να βρει τη δική του απάντηση και να συνειδητοποιήσει τις αιτίες που προκαλούν τις ανησυχίες και τους φόβους του, τόσο σε σχέση με την υγιή ανάπτυξη του εφήβου όσο και σε σχέση με τον εαυτό του ως μητέρα ή ως πατέρας.

Οι θεματικές ενότητες που θα επεξεργαστούμε στην ομάδα αφορούν καθημερινές καταστάσεις της ζωής που προβληματίζουν και απασχολούν τους γονείς και δεν θα ακολουθείται συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέτοια θέματα μπορεί να έχουν σχέση τόσο με την συμπεριφορά του εφήβου όσο και με τον εαυτό τους ως γονείς και θα προσεγγίζονται κάθε φορά από τους προβληματισμούς των μελών της ομάδας.
Η ομάδα με διάρκεια 7 συναντήσεων και ημερομηνία έναρξης Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ημερομηνία λήξης 16 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη από 5:30μ,μ έως 7:00μμ στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης (Μιχελιδάκη 17 -1ος όροφος).
Συντονίστρια: κα Κουράκη Ελένη, Ψυχολόγος, MSc ψυχαναλύτρια.
Η συμμετοχή στην ομάδα δεν απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις καθημερινές στα τηλέφωνα του Κέντρου Πρόληψης 2821028166 και 2821051214 έως Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025».

