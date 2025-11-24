Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ: Διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ» για ασθενείς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις!

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που όλα αλλάζουν αθόρυβα και συνήθως σταδιακά. Στην αρχή είναι μια μικρή δυσκολία στη μνήμη, ένα όνομα που δεν έρχεται, μια διαδρομή που μπερδεύεται, μια καθημερινή συνήθεια που “ξεχνιέται”. Ο ίδιος ο ασθενής το αντιλαμβάνεται, μα στην αρχή το απωθεί, το κρύβει. Μετά αρχίζουν να το παρατηρούν και οι δικοί του, αλλά όχι μόνον. Και τότε πονάει ο νους, βαραίνει η ψυχή.

Η οικογένεια αρχίζει να ανησυχεί:

«Μήπως είναι άνοια;»

«Μήπως δεν τον προσέξαμε;»

«Μήπως φταίμε εμείς;»

Ο φόβος εισβάλλει στο σπίτι. Ο ασθενής αισθάνεται ντροπή, αβεβαιότητα, θυμό. Οι αγαπημένοι του νιώθουν ενοχές. Κι έτσι, σιγά-σιγά και ανεπαίσθητα εγκαθίσταται η πιο επικίνδυνη σκέψη, αυτή της παραίτησης: «Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα να γίνει. Έτσι θα χάνεται σιγά-σιγά ο άνθρωπός μας».

Είναι όμως έτσι; «ΟΧΙ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ!», απαντά ο πρόεδρος του Κέντρου Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ, διεθνώς καταξιωμένος νευροχειρουργός Δρ Χρήστος Γεωργόπουλος και συνεχίζει: «Στην Αθήνα υπάρχει ένας χώρος που δεν αντιμετωπίζει την άνοια ψυχρά, ως διάγνωση. Το Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ εστιάζει στον άνθρωπο που πάσχει, είτε είναι μόνος του, είτε είναι μέλος μιας οικογένειας που επίσης υποφέρει. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ, με Γνώση – Εμπειρία – Ολική Προσέγγιση – Ολική Φροντίδα – Ολική Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης, παρουσιάζει το μοναδικό, διεπιστημονικό πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ για ασθενείς με άνοια, Alzheimer και συναφείς νευροεκφυλιστικές παθήσεις (αγγειακές βλάβες, μετωποκροταφικές παθήσεις, Lewy bodies, νόσο Parkinson, τραύματα, όγκους εγκεφάλου, υδροκέφαλο φυσιολογικής πιέσεως, μεταβολικούς παράγοντες).

Το πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ σημαίνει “αντίσταση στη λήθη” και κατά συνέπεια αντίσταση στις σοβαρές επιπτώσεις των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Εξού και στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ αντιμετωπίζουμε την άνοια και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις όχι ως “κατάληξη”, αλλά ως πρόκληση για παρέμβαση και ανάκαμψη της συνολικής λειτουργικότητας του πάσχοντος».

Το διαγνωστικό και θεραπευτικό πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ είναι μοναδικό στην Ελλάδα και από τα πλέον προηγμένα διεθνώς. Εφαρμόζεται από Διεπιστημονική ομάδα κορυφαίων ειδικών που αποτελείται από Νευρολόγους, Νευροχειρουργούς, Φυσιάτρους, Ψυχιάτρους, Γηριάτρους, Νευροψυχολόγους, Κλινικούς Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Κλινικούς Διαιτολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εξειδικευμένους νοσηλευτές.

Η διεπιστημονική ομάδα της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ:

• Επιδιώκει ολιστική διαγνωστική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τη νευρολογική αξιολόγηση, με την προσθήκη εξειδικευμένων βιοδεικτών, προηγμένων απεικονιστικών εξετάσεων, σύγχρονων νευροψυχολογικών και κλινικών ψυχολογικών δοκιμασιών, καθώς και ενδελεχούς λειτουργικής χαρτογράφησης.

• Εφαρμόζει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο – όχι αφηρημένα για τη «νόσο».

• Προωθεί τη συνεχή, ενεργό υποστήριξη της οικογένειας και των φροντιστών: Εκπαίδευση, καθοδήγηση, ψυχική ενίσχυση, πρακτικές οδηγίες για την καθημερινότητα.

• Παρέχει φροντίδα με ευγένεια, υπομονή και αξιοπρέπεια.

«Η θεραπεία των ασθενών με άνοια δεν είναι μόνο περιστασιακή, ή και επαναλαμβανόμενη ιατρική πράξη. Είναι αέναη ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται με συνέπεια, σεβασμό και ενσυναίσθηση», επισημαίνει ο Χρήστος Γεωργόπουλος και συνεχίζει:

Μέσα από το θεραπευτικό πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ:

1. Αντιλαμβανόμαστε τα πραγματικά προβλήματα του ασθενούς και της οικογένειας.

Δεν αρκούμαστε μόνο σε προηγμένες διαγνωστικές εξετάσεις και στη χορήγηση της πλέον σύγχρονης φαρμακευτικής αγωγής. Ασκούμε τη μνήμη, τη σκέψη, την κίνηση, την ομιλία, βελτιώνουμε τη διάθεση, ενισχύουμε τη λειτουργία στην καθημερινή ζωή. Στηρίζουμε τον φροντιστή και την οικογένεια του πάσχοντος. Ενισχύουμε το συναίσθημα αποδοχής, τη συναισθηματική σταθερότητα, την ψυχική ηρεμία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

2. Πραγματοποιούμε ταυτόχρονες και παράλληλες θεραπείες.

Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ μοναδικά ο ασθενής μπορεί να ασκείται στο γυμναστήριο ή στη θεραπευτική πισίνα και ταυτόχρονα να τον υποστηρίζει ο νευροψυχολόγος, ο κλινικός ψυχολόγος, ο λογοθεραπευτής. Όλη η διεπιστημονική ομάδα επικεντρώνεται στον ίδιο στόχο, την ίδια στιγμή.

3. Εφαρμόζουμε ιατρική αποκατάσταση υψηλού επιπέδου: Συσχετίζουμε τα ευρήματα από τις απεικονιστικές εξετάσεις(MRI, CT, PET) με τα ευρήματα των θεραπευτών. Δηλαδή εντοπίζουμε τη βλάβη και προσαρμόζουμε τη θεραπεία αναλόγως. Έτσι η αποκατάσταση δεν γίνεται στα τυφλά, αλλά αποκτά νόημα και αποτελεσματικότητα.

4. Εντάσσουμε στη διάγνωση και θεραπεία την νευροτροποποίηση με πλοηγούμενο διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό εγκεφάλου (nTMS).

Με την πιο σύγχρονη, ασφαλή, μη επεμβατική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική που υπάρχει παγκοσμίως “ξυπνάμε” περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, την προσοχή, το λόγο και αμέσως μετά, την ίδια μέρα, προχωρούμε σε στοχευμένη νευροψυχολογική ή/και λογοθεραπευτική παρέμβαση. Έτσι αξιοποιούμε στο έπακρο το «παράθυρο» νευροπλαστικότητας που ανοίγουμε, χάρη στην επιστήμη και την προηγμένη ρομποτική τεχνολογία.

5. Συνεχίζουμε τη φροντίδα και στο σπίτι.

Μετά από 6 εβδομάδες εντατικών θεραπειών, εφοδιάζουμε τον ασθενή με πρόγραμμα ασκήσεων κατ’ οίκον και τον επαναξιολογούμε κάθε μήνα. Δεν τον αφήνουμε αβοήθητο του όπως δεν αφήνουμε αβοήθητους τον φροντιστή του ή την οικογένειά του. Συνεχίζουμε να τους φροντίζουμε εφόρου ζωής.

Και ο κ. Γεωργόπουλος καταλήγει: «Η μνήμη, η σκέψη και η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου είναι θησαυρός, και αξίζει να προστατεύεται. Η μάχη για τη διατήρηση της μνήμης, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής δεν είναι υπόθεση τύχης. Είναι υπόθεση επιστήμης, φροντίδας και αξιοπρέπειας.

Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ, με το διεπιστημονικό πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ ενώνουμε τις πιο σύγχρονες νευροεπιστημονικές μεθόδους με την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, προσφέροντας εξατομικευ

μένη πρόληψη, ενδυνάμωση και αποκατάσταση. Ακυρώνουμε την δυσοίωνη φράση “η Ζωή τελείωσε” και την αντικαθιστούμε με αισιοδοξία και προοπτική: “Η Ζωή άλλαξε. Η ανάγκη για αγάπη, χαρά και τρυφερότητα δεν τελειώνει ποτέ ”.

Γιαυτό και στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ υποσχόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε ασθενή με άνοια και σε κάθε οικογένεια που τον πλαισιώνει, σε κάθε βήμα και σε κάθε σταθμό στο δύσκολο και ενίοτε επώδυνο αυτό ταξίδι, με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση με απόλυτη δέσμευση, στοργή, σεβασμό και αγάπη, διατηρώντας την ελπίδα στο σωστό δρόμο».

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ (www.anaplasi-rehab.gr), στη Νέα Ιωνία Αττικής, αποτελεί επίσημο Κέντρο Αριστείας στην Αποκατάσταση. Παρέχει οξεία αποκατάσταση σε ασθενείς με νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις και πλέον ανοίγει οργανωμένα τις πόρτες του και στην τόσο ευαίσθητη ομάδα των ασθενών με νευροεκφυλιστικές διαταραχές.

Με το υψηλής ποιότητας Διεπιστημονικό πρόγραμμα ΑΝΑΜΝΗΣΙΑ, η ΑΝΑΠΛΑΣΗ θέτει στο επίκεντρο την ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των πασχόντων και των αγαπημένων τους.