Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων: Ενεργοποίηση περιοχών

Την ενεργοποίηση/επέκταση χρόνου των κάτωθι περιοχών ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων:

1. ‘’ A 2’’ ( ALPHA 2) του Πεδίου Βολής Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 35ο 36΄Β και λ: 024ο 07΄Α,

Β) φ: 35ο 48΄Β και λ: 024ο 07΄Α,

Γ) φ: 35ο 48΄Β και λ: 024ο 28΄Α,

Δ) φ: 35ο 31΄Β και λ: 024ο 28΄Α,

Ε) φ: 35ο 31΄Β και λ: 024ο 11΄Α,

11 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025 από 0600Ζ ΕΩΣ 1500Ζ

2. “ Α” ( ALPHA ) του Πεδίου Βολής Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 35° 36′ Β και λ: 24° 07′ Α

Β) φ: 36° 18′ Β και λ: 24° 07′ Α

Γ) φ: 36° 18′ Β και λ: 24° 47′ Α

Δ) φ: 35° 34′ Β και λ: 25° 08′ Α

Ε) φ: 35° 31′ Β και λ: 24° 11′ Α

12,13,14 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025 από 0600Ζ ΕΩΣ 1500Ζ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».