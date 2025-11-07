Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων: Ενεργοποίηση περιοχών

Την ενεργοποίηση/επέκταση χρόνου των κάτωθι περιοχών ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων:
1. ‘’ A 2’’ ( ALPHA 2) του Πεδίου Βολής Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:
Α) φ: 35ο 36΄Β και λ: 024ο 07΄Α,
Β) φ: 35ο 48΄Β και λ: 024ο 07΄Α,
Γ) φ: 35ο 48΄Β και λ: 024ο 28΄Α,
Δ) φ: 35ο 31΄Β και λ: 024ο 28΄Α,
Ε) φ: 35ο 31΄Β και λ: 024ο 11΄Α,
11 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025 από 0600Ζ ΕΩΣ 1500Ζ
2. “ Α” ( ALPHA ) του Πεδίου Βολής Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:
Α) φ: 35° 36′ Β και λ: 24° 07′ Α
Β) φ: 36° 18′ Β και λ: 24° 07′ Α
Γ) φ: 36° 18′ Β και λ: 24° 47′ Α
Δ) φ: 35° 34′ Β και λ: 25° 08′ Α
Ε) φ: 35° 31′ Β και λ: 24° 11′ Α
12,13,14 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025 από 0600Ζ ΕΩΣ 1500Ζ
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
«Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».