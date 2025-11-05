Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων: Ενεργοποίηση περιοχής

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση της περιοχής:

1. ‘’A2’’ (ALPHA 2) του Πεδίου Βολής Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 35ο 36 ́Β και λ: 024ο 07 ́Α, Β) φ: 35ο 48 ́Β και λ: 024ο 07 ́Α, Γ) φ: 35ο 48 ́Β και λ: 024ο 28 ́Α, Δ) φ: 35ο 31 ́Β και λ: 024ο 28 ́Α, Ε) φ: 35ο 31 ́Β και λ: 024ο 11 ́Α,

Την 19 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025 από 0700Ζ ΕΩΣ 1430Ζ (MSL – FL250)

Την 20 ΝΟΕΜΒΡIOY 2025(εναλλακτικά) από 0700Ζ ΕΩΣ 1430Ζ (MSL – FL250)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».