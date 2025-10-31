Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων: Ενεργοποίηση περιοχής «ΚΑΡΑΒΙΑ»

Την ενεργοποίηση τμήματος Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD -76) ανακοίνωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για την:

Α) ΤΗΝ 03 – 05, 10 -13, 17- 20 ,24- 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 από 0600Ζ(UTC) έως 1300Ζ(UTC).

Β) ΤΗΝ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 από 0900Ζ(UTC) έως 1300Ζ(UTC).

Γ) ΤΗΝ 01 – 04, 08 -11, 15- 18 ,22- 24, 29 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 από 0600Ζ(UTC) έως 1300Ζ(UTC).

μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών:

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Α) φ: 36ο 56 ́Β και λ:023ο29 ́Α Β) φ: 36ο 42 ́Β και λ:023ο32’Α Γ) φ: 36ο 41 ́Β και λ: 023ο48’Α Δ) φ: 36ο 47 Β και λ: 023ο55 ́Α

Όπως σημειώνεται:

«Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι-Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή στους προαναφερόμενους χρόνους.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα».