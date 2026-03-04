Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων: Απαγόρευση διέλευσης σκαφών λόγω αεροναυτικών ασκήσεων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε τον προγραμματισμό επιχειρησιακής εκπαίδευσης και την απαγόρευση διέλευσης σκαφών λόγω δραστηριοτήτων αεροναυτικών ασκήσεων ΠΝ χωρίς πυρά, στις θαλάσσιες περιοχές:

(Α) “ΦΑΙΔΡΑ” με κέντρο σε στίγμα

ф: 35° 28′ 39″ Β και λ: 024° 22′ 35″ Α, και κύκλο ασφάλειας περιοχής 8 ν.μ.

την 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 από 10:00Z(UTC) έως 11:00Z(UTC)

(Β) “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” με κέντρο σε στίγμα

Φ: 35° 24′ Β και λ: 024° 22΄ Α, και κύκλο ασφάλειας περιοχής 8 ν.μ.

την 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 από 09:30Z(UTC) έως 10:302(UTC)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»