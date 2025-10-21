menu
23.2 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κενά, αλλά και ευκαιρίες στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αστεγίας των γυναικών στην Εθνική Έκθεση του Έργου INTERACT

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μία πολυεπίπεδη και διαρκώς επιδεινούμενη κρίση στέγασης, όπου οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από οικονομικές ανισότητες, ανεργία, ενδοοικογενειακή βία και έλλειψη υποστηρικτικών Δομών, αποκαλύπτει για την Ελλάδα, η Εθνική Έκθεση INTERACT, που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του Έργου «Διατομεακή Προσέγγιση για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης των Γυναικών» (INTERACT).
Το Έργο συντονίζεται από τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και εταίρων από τη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ESF+) και έχει διάρκεια τριών ετών (1/10/2024 – 30/9/2027).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με την Έκθεση, παρότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο ETHOS για τον ορισμό της έλλειψης στέγης, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη και αποσπασματική, εστιάζοντας κυρίως σε επείγουσα φιλοξενία και όχι σε μόνιμες λύσεις στέγασης. Εξάλλου, η έλλειψη αξιόπιστων και προσβάσιμων δεδομένων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο καθώς το υφιστάμενο ψηφιακό μητρώο αστέγων καταγράφει μόνο όσους χρησιμοποιούν κρατικά χρηματοδοτούμενες Δομές, αποκλείοντας τις χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονται σε «αόρατες» μορφές έλλειψης στέγης (προσωρινή φιλοξενία σε φίλους, επισφαλείς κατοικίες ή διαμονή σε ακατάλληλες συνθήκες). Παράλληλα, η απουσία εθνικής στρατηγικής τύπου “Housing First”, η έλλειψη ποιοτικών προτύπων στις Υπηρεσίες και η περιορισμένη διυπηρεσιακή συνεργασία, εντείνουν τα κενά του συστήματος.
Η Εθνική Έκθεση, που προσφέρει μία σε βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι έξι ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το ζήτημα της έλλειψης στέγης των γυναικών, συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα, νομικά και πολιτικά πλαίσια, δομές Υπηρεσιών και βασικούς Φορείς, αναδεικνύοντας τις κοινές προκλήσεις και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν την εμπειρία των γυναικών που βιώνουν έλλειψη στέγης στην Ευρώπη.
Παρά τις εθνικές διαφορές, προκύπτουν και κοινά ζητήματα όπως:
Κατακερματισμένες υπηρεσίες και ελλιπής συντονισμός.
Περιορισμένη έμφυλη οπτική στις πολιτικές και παρεμβάσεις.
Ανεπαρκή και ασυνεπή δεδομένα για την έλλειψη στέγης γυναικών.
Ανάγκη για προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη το τραύμα και τις πολλαπλές ευαλωτότητες και μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης.
Ωστόσο, η Έκθεση αναγνωρίζει και θετικά παραδείγματα, όπως πρωτοβουλίες συνεργασίας με γυναικείες Οργανώσεις, δράσεις ενημέρωσης και παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη την επίγνωση τραύματος, που μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση ενός νέου, πιο συνεκτικού και ανθρώπινου μοντέλου αντιμετώπισης. Το INTERACT έρχεται να ενισχύσει αυτή τη δυναμική, προωθώντας την έμφυλη, διατομεακή και βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση, με στόχο τη μετάβαση από τη διαχείριση κρίσεων σε βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης και κοινωνικής ένταξης.
Η Εθνική Έκθεση (πλήρης και συνοπτική έκδοση) είναι διαθέσιμη στο www.kakopoiisi.org.
Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο: «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου (Συντονιστής), 2810–2421210, 9.00-17.00, στο social@kakopoiisi.gr ή με τον Συντονιστή του Έργου: projects@kakopoiisi.gr.
Σημ.: Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια Αρχή χρηματοδότησης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum