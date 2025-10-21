Κενά, αλλά και ευκαιρίες στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αστεγίας των γυναικών στην Εθνική Έκθεση του Έργου INTERACT

Μία πολυεπίπεδη και διαρκώς επιδεινούμενη κρίση στέγασης, όπου οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από οικονομικές ανισότητες, ανεργία, ενδοοικογενειακή βία και έλλειψη υποστηρικτικών Δομών, αποκαλύπτει για την Ελλάδα, η Εθνική Έκθεση INTERACT, που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του Έργου «Διατομεακή Προσέγγιση για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης των Γυναικών» (INTERACT).

Το Έργο συντονίζεται από τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς και εταίρων από τη Γερμανία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ESF+) και έχει διάρκεια τριών ετών (1/10/2024 – 30/9/2027).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σύμφωνα με την Έκθεση, παρότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο ETHOS για τον ορισμό της έλλειψης στέγης, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη και αποσπασματική, εστιάζοντας κυρίως σε επείγουσα φιλοξενία και όχι σε μόνιμες λύσεις στέγασης. Εξάλλου, η έλλειψη αξιόπιστων και προσβάσιμων δεδομένων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο καθώς το υφιστάμενο ψηφιακό μητρώο αστέγων καταγράφει μόνο όσους χρησιμοποιούν κρατικά χρηματοδοτούμενες Δομές, αποκλείοντας τις χιλιάδες γυναίκες που βρίσκονται σε «αόρατες» μορφές έλλειψης στέγης (προσωρινή φιλοξενία σε φίλους, επισφαλείς κατοικίες ή διαμονή σε ακατάλληλες συνθήκες). Παράλληλα, η απουσία εθνικής στρατηγικής τύπου “Housing First”, η έλλειψη ποιοτικών προτύπων στις Υπηρεσίες και η περιορισμένη διυπηρεσιακή συνεργασία, εντείνουν τα κενά του συστήματος.

Η Εθνική Έκθεση, που προσφέρει μία σε βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι έξι ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το ζήτημα της έλλειψης στέγης των γυναικών, συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα, νομικά και πολιτικά πλαίσια, δομές Υπηρεσιών και βασικούς Φορείς, αναδεικνύοντας τις κοινές προκλήσεις και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν την εμπειρία των γυναικών που βιώνουν έλλειψη στέγης στην Ευρώπη.

Παρά τις εθνικές διαφορές, προκύπτουν και κοινά ζητήματα όπως:

Κατακερματισμένες υπηρεσίες και ελλιπής συντονισμός.

Περιορισμένη έμφυλη οπτική στις πολιτικές και παρεμβάσεις.

Ανεπαρκή και ασυνεπή δεδομένα για την έλλειψη στέγης γυναικών.

Ανάγκη για προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη το τραύμα και τις πολλαπλές ευαλωτότητες και μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης.

Ωστόσο, η Έκθεση αναγνωρίζει και θετικά παραδείγματα, όπως πρωτοβουλίες συνεργασίας με γυναικείες Οργανώσεις, δράσεις ενημέρωσης και παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη την επίγνωση τραύματος, που μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση ενός νέου, πιο συνεκτικού και ανθρώπινου μοντέλου αντιμετώπισης. Το INTERACT έρχεται να ενισχύσει αυτή τη δυναμική, προωθώντας την έμφυλη, διατομεακή και βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση, με στόχο τη μετάβαση από τη διαχείριση κρίσεων σε βιώσιμες, μακροπρόθεσμες λύσεις στέγασης και κοινωνικής ένταξης.

Η Εθνική Έκθεση (πλήρης και συνοπτική έκδοση) είναι διαθέσιμη στο www.kakopoiisi.org.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο: «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου (Συντονιστής), 2810–2421210, 9.00-17.00, στο social@kakopoiisi.gr ή με τον Συντονιστή του Έργου: projects@kakopoiisi.gr.

Σημ.: Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια Αρχή χρηματοδότησης μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές»