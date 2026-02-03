menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη των πρώην αστυνομικών για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η ακροαματική διαδικασία στη δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, που λογοδοτούν για σωρεία βαρύτατων κατηγοριών σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το δικαστήριο, μετά από πρόταση της εισαγγελέα της έδρας αποφάσισε, να διεξαχθεί η διαδικασία χωρίς δημοσιότητα για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών.

Η εισαγγελική λειτουργός, στην πρότασή της, τόνισε ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών. Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν και οι δύο πλευρές. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του αστυνομικού «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους. Δεν μπορούν να στιγματιστούν». Ο συνήγορος της μητέρας είπε πως -σύμφωνα με εκθέσεις παιδοψυχολόγων- «με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης, επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των παιδιών».

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, σημειώνοντας ότι θα προσκομίσει στο δικαστήριο νέα στοιχεία.

Στο δικαστήριο ήταν παρόντες οι δύο κατηγορούμενοι. Ο πρώην αστυνομικός είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ η συγκατηγορούμενή του είναι ελεύθερη με ορούς.

Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία, πριν 15 μήνες, που έκανε η πρώην αστυνομικός κατά του εν διαστάσει συζύγου της για πολύ σοβαρά αδικήματα σε βάρος των παιδιών τους και της ίδιας.

Μετά την σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού, ασκήθηκε δίωξη και σε βάρος της καταγγέλουσας. Το πρώην ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με αδικήματα όπως βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κ.ά, που φέρονται να διέπραξαν από κοινού.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum