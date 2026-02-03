Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη των πρώην αστυνομικών για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους

Ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η ακροαματική διαδικασία στη δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, που λογοδοτούν για σωρεία βαρύτατων κατηγοριών σχετικά με σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το δικαστήριο, μετά από πρόταση της εισαγγελέα της έδρας αποφάσισε, να διεξαχθεί η διαδικασία χωρίς δημοσιότητα για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών.

Η εισαγγελική λειτουργός, στην πρότασή της, τόνισε ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών. Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν και οι δύο πλευρές. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του αστυνομικού «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους. Δεν μπορούν να στιγματιστούν». Ο συνήγορος της μητέρας είπε πως -σύμφωνα με εκθέσεις παιδοψυχολόγων- «με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης, επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των παιδιών».

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο πρώην αστυνομικός, μέσω του συνηγόρου του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, σημειώνοντας ότι θα προσκομίσει στο δικαστήριο νέα στοιχεία.

Στο δικαστήριο ήταν παρόντες οι δύο κατηγορούμενοι. Ο πρώην αστυνομικός είναι προσωρινά κρατούμενος, ενώ η συγκατηγορούμενή του είναι ελεύθερη με ορούς.

Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία, πριν 15 μήνες, που έκανε η πρώην αστυνομικός κατά του εν διαστάσει συζύγου της για πολύ σοβαρά αδικήματα σε βάρος των παιδιών τους και της ίδιας.

Μετά την σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού, ασκήθηκε δίωξη και σε βάρος της καταγγέλουσας. Το πρώην ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με αδικήματα όπως βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κ.ά, που φέρονται να διέπραξαν από κοινού.