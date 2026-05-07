menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη στο ΜΟΔ του πατρός Αντωνίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη του πατρός Αντωνίου που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο αγοριών, πρώην τροφίμων σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η δίκη που μετά από διακοπή τον περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησε σήμερα, αφορά καταγγελίες των δύο αγοριών οι οποίοι παρίστανται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Για τον πρώτο καταγγέλοντα το επίδικο διάστημα αφορά Σεπτέμβριο του 2020 έως Αύγουστο του 2022, έχοντας συμπληρώσει τα 14 έτη του, ενώ για τον δεύτερο το καλοκαίρι του 2022 όταν ο παθών ήταν 13 ετών.

Στο δικαστήριο ήταν παρών ο κατηγορούμενος, έχοντας στο πλευρό του την πρεσβυτέρα και ο ένας εκ των δύο φερόμενων θυμάτων.

Οι δικηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν στο δικαστήριο αίτημα για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών. Στο αίτημα αντιτάχθηκε η υπεράσπιση του κληρικού, που επικαλέστηκε δημόσιες συνεντεύξεις που έχει δώσει τουλάχιστον ένας εκ των καταγγελόντων «επιδιώκοντας τη δημοσιότητα». Κατά τους συνηγόρους του κληρικού, η επιδίωξη δημοσιότητας «αναιρεί στην πράξη το αίτημά του για διεξαγωγή της διαδικασίας με κλειστές πόρτες». Με το αίτημα συντάχθηκε η Εισαγγελέας της Έδρας επισημαίνοντας ότι «ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος». Η απόφαση του δικαστηρίου να διεξαχθεί η δίκη με κλειστές πόρτες αφορά το σύνολο της διαδικασίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum