Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

ΚΕΔΕ: Ανακλήθηκε η απόφαση κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης 105 εκατ. ευρώ προς τους δήμου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την ανάκληση της απόφασης της 12ης Νοεμβρίου, που αφορούσε τον τρόπο κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τους δήμους ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μετά από εισήγηση του προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου.

Το ΔΣ αποφάσισε ότι η κατανομή της έκτακτης επιχορήγησης του υπουργείου Εσωτερικών θα γίνει με τα κριτήρια των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), που από το 2024 είναι ευνοϊκοί προς τους 278 μικρούς και μεσαίους δήμους.

«Η απόφαση αυτή δεν αναιρεί το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα των 54 αστικών δήμων — το αναγνωρίζουμε πλήρως. Αποτελεί όμως ακόμη μία πράξη αλληλεγγύης και υπευθυνότητας προς το σύνολο της αυτοδιοίκησης. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε νηφαλιότητα, συνέπεια και ενότητα» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κυρίζογλου.

