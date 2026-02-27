ΚΕΔΑΣΥ Χανίων: Διαγνώσεις, διαφορετικά συστήματα και προβλήματα

Σοβαρός προβληματισμός για την υπέρεκθεση των μαθητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις οθόνες, την υπερδιάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, την πρόθεση των γονιών να πάρουν μια γνωμάτευση για να αποφύγει το παιδί τους την γραπτή εξέταση απασχόλησαν το περιθώριο της ημερίδας του ΚΕΔΑΣΥ Χανίων ( Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης)

1 από 3

Στην ημερίδα το μεσημέρι της Παρασκευής παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής του ΚΕΔΑΣΥ Χανίων σε πρόγραμμα Erasmus.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Σταυρούλα Σακελλαρίου φιλόλογος ειδικής αγωγής και τα τελευταία δύο χρόνια προϊσταμένη στο ΚΕΔΑΣΥ Χανίων σημείωσε πως οι μαθητές σήμερα μπορούν να κάνουν μια εργασία χρησιμοποιώντας το ChatGPT και το Gemini κάτι που σημαίνει πως το παιδί « δεν ενεργοποιεί τις δυνατότητες του! Η βασική θεωρία της μάθησης είναι ότι όταν γράφω το μυαλό μου οργανώνει καλύτερα αυτά που ξέρω. Τα παιδιά δεν γράφουν! Κακά τα ψέματα κάποιες παλιές μέθοδοι ,το μολύβι ,το χαρτί ήταν σημαντικές. »

Η κ. Σακελλαρίου παρατήρησε πως αυτό που έχει χαθεί σήμερα είναι η έννοια της ομάδας. « Κάθε παιδί πάει σχολείο μόνο του και οι μοναδικές ομάδες που δημιουργούνται είναι δυστυχώς για να χτυπήσουν τον αδύναμο , αυτή είναι η τραγική διαπίστωση» σημείωσε πως προσθέτοντας πως και τα ίδια τα παιδιά που διαγνωσθούν με κάποια ιδιαιτερότητα « δικαιολογούν τον εαυτό τους ότι “αφού έχω μια διάγνωση ότι δεν είμαι καλά, δικαιούμαι να κάνω το κακό” . Αυτό είναι το χειρότερο που έχει γίνει με τις πολλές διαγνώσεις.» Η ίδια υπογράμμισε πως σε αντίθεση με το παρελθόν δεν έχουμε ένα σχολείο “χαρούμενο” που ακόμα και ο αδύναμος εντάσσονταν στην ομάδα, υπήρχε η γειτονιά και ο δάσκαλος έχαιρε σεβασμού.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕRASMUS

Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΚΕΔΑΣΥ Χανίων στο πρόγραμμα Erasmus το 2025 στο οποίο ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί εκπαιδευτικοί πήγαν σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης η κ. Σακελλαρίου τόνισε πως αυτό έγινε «για να μελετήσουν πως τα παιδιά που είναι διαφορετικά εντάσσονται, ποια συστήματα εφαρμόζονται και ποιες πρακτικές προσπαθούν να εντοπίσουν τις δυνατότητες των παιδιών και να γίνουν από αόρατα…. Ορατά. Μελετήσαμε στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Πορτογαλία που θεωρείται ότι εφαρμόζει πρωτοποριακά συστήματα , πως συνεργάζονται οι δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής, με τους ψυχολόγους χωρίς ανταγωνισμό με συμπερίληψη των απόψεων».

«Επισκεφτήκαμε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτικές πάνω στη συμπερίληψη. Ο σκοπός μας ήταν να βρούμε τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές για να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε και στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα» σημείωσε ο διοικητικός του ΚΕΔΑΣΥ Χανίων κ. Νάσος Αθανασόπουλος, προσθέτοντας πως το βασικό στοιχείων των προγραμμάτων στις άλλες χώρες είναι η μη εστίαση στη διάγνωση αφού «η εστίαση δίνεται στην υποστήριξη των παιδιών μέσα στο σχολείο και όχι μόνο μέσα στο σχολείο γιατί σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικότερο σύστημα που να προστατεύει τους μαθητές και όχι μόνο θα έλεγα εγώ από όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους. Δεν εστιάζουν στη διάγνωση αλλά στην υποστήριξη των παιδιών για αυτό και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες όπως το ΚΕΔΑΣΥ αλλά οι μαθητές υποστηρίζονται μέσα στα σχολεία και ας μην έχουν διάγνωση. Υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα συμπερίληψης που ξεκινάει από το ότι οι κοινωνίες αυτές έχουν κάνει το βήμα να αποδεχθούν την καθημερινότητα γιατί ο πληθυσμός τους αποτελείται από διαφορετικές φυλές και θρησκείες, διαφορετικό χρώμα δέρματος αλλά τα προβλήματα είναι κοινά . Το να προσπαθήσουμε να αποδεχθούμε το διαφορετικό είναι και ο στόχος και για τη δική μας κοινωνία και τη δική μας εκπαιδευτική κοινότητα.»

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ

Σε ερώτηση μας για το ότι πολλοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας διαμαρτύρονται ότι τα ΚΕΔΑΣΥ πολύ εύκολα γνωματεύουν μαθησιακές δυσκολίες και ζητούν παράλληλη στήριξη για τους μαθητές ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε πως « οι διεπιστημονικές μας ομάδες κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο κάτω από συνθήκες που ξέρετε πολύ καλά πόσο αντίξοες είναι. Αν ένα παιδί δικαιούται παράλληλα στήριξη εμείς λέμε “ναι δικαιούται”, η υλοποίηση της είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Κατανοούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλοι τρόποι υποστήριξης πέρα της παράλληλης αλλά εδώ είμαστε να το δούμε. Πείτε μου υπάρχουν τμήματα ένταξης σε όλα τα σχολεία; Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής ; Έχουμε ένα γεωγραφικό δεδομένο ότι υπάρχουν απομακρυσμένα σχολεία σε περιοχές που δεν μπορεί να υπάρχει τμήμα ένταξης. Πως μπορείς να αποκλείσεις από τα παιδιά την τυχών παράλληλη στήριξη.;Δεν είμαστε εμείς που κάνουμε την υπερδιάγνωση οι ανάγκες των παιδιών είναι που καθοδηγούν το έργο μας».

Στη συνέχεια ο κ. Αθανασόπουλος επεσήμανε ότι πολλοί γονείς πηγαίνουν το παιδί τους στο ΚΕΔΑΣΥ «για να πάρει το χαρτί που θα αντικαταστήσει την γραπτή αξιολόγηση από την προφορική αξιολόγηση. Αυτό στις άλλες χώρες δεν υπάρχει! Για αυτό υπάρχει αυτή κουλτούρα της υπερδιάγνωσης, δεν έχουμε μια κουλτούρα υποστήριξης. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντικατάσταση της γραπτής από την προφορική εξέταση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. »