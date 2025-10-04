“Καυτά” θέµατα ζητούν απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

■ Σηµαντικές ερωτήσεις στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Τετάρτης

To χρόνιο και ανυπόφορο πρόβληµα των δυσοσµιών που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Κουµπελή από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισµού, οι διανοίξεις των οδών στο πλαίσιο των σχεδίων πόλης, αλλά και η έλλειψη του θεσµού του συµπαραστάτη του ∆ηµότη, ανάµεσα στα θέµατα που θίγονται από δηµοτικούς συµβούλους, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της 8ης Οκτωβρίου στο ∆.Σ. Χανίων.

1 από 3

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Χαράλαµπος Λουτσέτης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει πως «από τον Ιούλιο του 2024, όταν θέσαµε ξανά το ζήτηµα, µέχρι σήµερα, όχι µόνο δεν δόθηκαν λύσεις αλλά αντίθετα οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιµέτωποι µε απαράδεκτες απαντήσεις της αρµόδιας αντιδηµάρχου ότι «ήξεραν τι αγόραζαν» και ότι «πρέπει να µάθουν να ζουν µε τη δυσοσµία». Αυτή η λογική είναι προσβλητική, αντιεπιστηµονική και αποκαλυπτική της αδιαφορίας της ∆ηµοτικής Αρχής». Περιγράφοντας την απελπιστική καθηµερινότητα των κατοίκων, ο κ. Λουτσέτης επικαλείται επιστηµονικές µελέτες και σηµειώνει πως «η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι µόνιµες δυσοσµίες δεν είναι αναπόφευκτες. Σε πολλές χώρες εφαρµόζονται εδώ και χρόνια λύσεις που µειώνουν δραστικά τις οσµές από βιολογικούς καθαρισµούς». Ο κ. Λουτσέτης ρωτάει:

Τι συγκεκριµένα µέτρα έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστηµα για την αντιµετώπιση των δυσοσµιών; Υπάρχει µελέτη και χρονοδιάγραµµα εφαρµογής διεθνώς δοκιµασµένων τεχνικών;

Γιατί δεν έχει προχωρήσει η δηµιουργία πράσινου φράχτη γύρω από τον βιολογικό, όπως είχε δεσµευτεί η ∆ηµοτική Αρχή;

Υπάρχει σύστηµα µετρήσεων και παρακολούθησης, ώστε να τεκµηριώνεται η κατάσταση και να γνωρίζουν οι κάτοικοι ποια είναι τα επίπεδα οσµηρών ρύπων στην ατµόσφαιρα;

Θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα ως θέµα δηµόσιας υγείας και ποιότητας ζωής, µε ουσιαστικές παρεµβάσεις, ή θα συνεχίσει η ∆ηµοτική Αρχή να απαξιώνει τις αγωνίες των κατοίκων;

∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο∆ΩΝ

Για τις διανοίξεις οδών στα πλαίσια των σχεδίων πόλης ρωτάει ο δηµ. Σύµβουλος Μιλτιάδης Κλωνιζάκης από τη «Λαϊκής Συσπείρωση». Αφού τονίζει πως στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο των Πράξεων Εφαρµογής, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρουν την ευθύνη υλοποίησης των προβλεπόµενων έργων διάνοιξης και διαµόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων, όπως οι οδοί, πλατείες και λοιποί κοινωφελείς χώροι παρατηρεί: «Στην περιοχή της Χαλέπας όπως και σε άλλες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης του ∆ήµου Χανίων που βρίσκονται σε ισχύ πολεοδοµικές πράξεις εφαρµογής , παρατηρείται έντονη οικοδοµική δραστηριότητα, η οποία ασκεί αυξηµένη πίεση στις υφιστάµενες υποδοµές».

Βάσει των παραπάνω, ο κ. Κλωνιζάκης ρωτά:

Ποιος είναι ο συνολικός και αναλυτικός προγραµµατισµός του ∆ήµου αναφορικά µε την υλοποίηση των διανοίξεων που προβλέπονται;

Ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτεραιότητες και ποια τα χρονοδιαγράµµατα ιδίως στις περιοχές µε αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα, όπως η Χαλέπα;

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες χρηµατοδότησης;

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η ∆ηµοτική Αρχή για την επίσπευση των διαδικασιών;»

ΑΒΕΑ & ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ

Για την πορεία υλοποίησης έργων του ∆ήµο ρωτάει ο δηµ. Σύµβουλος κ. Μ. Βουλγαρίδης από τη παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά». Συγκεκριµένα αναφέρεται στα:

• Οικόπεδο ΑΒΕΑ: Η απόφαση για επαναφορά ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης έγινε τον Οκτώβρη του 2019, ενώ η αγορά ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2023, για χρήση ως χώρο πρασίνου ή παιδική χαρά και υπόγειο πάρκινγκ. Γιατί καθυστερεί η πρόοδος του έργου;

• Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας: Η δηµιουργία του στην οδό Κύπρου αποφασίστηκε τον Ιούλη του 2023 και περιλάµβανε µεταφορά υπηρεσιών, κοινωνικό πλυντήριο αλλά και δοµή φιλοξενίας αστέγων. Ποια η τύχη και η εξέλιξη του έργου;

Χωρίς Συµπαραστάτη

∆ηµότη ο ∆ήµος Χανίων

Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Χανίων παραµένει χωρίς το θεσµό του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη θίγει ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος κ. Μιχάλης Σχοινάς.

Ο κ. Σχοινάς τονίζει ότι « από τον νόµο προβλέπεται η διαδικασία (επιλογής Συµπαραστάτη) γίνεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την εγκατάσταση των ∆ηµ. Αρχών. Η προθεσµία είναι µεν ενδεικτική, όµως δεν πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστηµα πέραν του προβλεπόµενου διµήνου. Ενώ σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο προβλεπόµενες από τον νόµο συνεδριάσεις, προς διευκόλυνση των πολιτών είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης»

Ο κ. Σχοινάς, ρωτάει τη ∆ηµοτική αρχή:

• Γιατί αγνόησε τον νόµο και δεν έφερε το θέµα του «συµπαραστάτη» στο ∆.Σ.;

• Γιατί ακόµα και όταν η αντιπολίτευση ζήτησε την εφαρµογή του νόµου η πρόταση της αγνοήθηκε!

• Γιατί στερεί από τους δηµότες καΙ τους επιχειρηµατίες του ∆ήµου µας τον θεσµό αυτόν; Ο οποίος είναι νόµος του κράτους και είχε την υποχρέωση να εφαρµόσει από το πρώτο δίµηνο της θητείας .

• Έχει σκοπό έστω και τώρα η ∆ηµ αρχή να κάνει ενέργειες για να πληρωθεί η θέση του συµπαραστάτη; Η’ θα συνεχίσει την άδικη και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά στερώντας από τους Χανιώτες πολίτες και επιχειρηµατίες το δικαίωµα αυτό , που η Βουλή των Ελλήνων του έδωσε. Για όλα αυτά νοµίζω ότι ο Κος ∆ήµαρχος οφείλει µια απάντηση σε όλους µας. Κυρίως όµως στους Χανιώτες πολίτες.»