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Σάββατο, 13 Ιουνίου, 2026
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Καύσιμα και τουρισμός

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Το κόστος των αερομεταφορών αυξήθηκε 30 – 50%, λόγω έλλειψης στην αγορά κηροζίνης. Οι αεροπορικές εταιρείες διαμορφώνουν κατά το δοκούν το κόστος που επηρεάζει τις αυξήσεις των τουριστών στη χώρα μας, διότι ακυρώνονται πολλές πτήσεις.
Με δεδομένη τη δυσκολία διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, οι τιμές των καυσίμων που χρησιμοποιούν τ’ αεροπλάνα έχουν φτάσει στα ύψη και το πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό. Ακόμα και αν πετύχει το σχέδιο Τραμπ, θα αργήσει να αποκατασταθεί η αγορά ενέργειας, με αποτέλεσμα στην Ευρώπη να εκτιναχθούν οι τιμές των προϊόντων και να μειωθεί η αγοραστική αξία του εισοδήματος των πολιτών.
Θετικό είναι ότι πλούσιοι τουρίστες που κατευθύνονταν στο Ντουμπάι θα προτιμήσουν την Ελλάδα. Πράγματι, στην Αθήνα δεν ακούς στους πολυσύχναστους δρόμους και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να ομιλείται η ελληνική γλώσσα, για να διαπιστώσεις ποιας εθνικότητας είναι ο διπλανός σου. Μήπως είναι για το καλό μας; Με την άνοιξη πλήθαιναν οι τουρίστες, ήρθαν και τα πουλιά. Ξένη κι αυτών η λαλιά τους. Δεν τους καταλαβαίνουμε! Αρνητικό και δυστύχημα είναι η ύπαρξη γραφείων, που αγοράζουν ό,τι πωλείται σε περίοπτες συνοικίες της Αττικής σε διαμερίσματα, όπως στο Φάληρο και τα μεταπωλούν σε Κινέζους.
Το σύστημα έναρξης των εκλογικών προετοιμασιών κηρύχθηκε στο Έκτακτο Συνέδριο της Ν.Δ., όπου ενεμφανίστηκαν οι «επίδοξοι δελφίνοι». Το κλίμα δεν θύμιζε τον ενθουσιασμό προηγουμένων Συνεδρίων. Προβληματισμός σημειώθηκε απ’ τις δημοσκοπήσεις και απ’ το ότι είναι σημαντικό να ακούγονται όλες οι φωνές των βουλευτών, στελεχών και των εκλεκτών της παράταξης, διότι αυτοί διατηρούν τη σχέση κόμματος και κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ότι ο κ. Μητσοτάκης αν και αυτοθαυμάζεται, κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του.
Αναμενόμενο ήταν να μην ακουστεί τίποτα στο Συνέδριο για τον διαγραφέντα κ. Σαμαρά ούτε και για τον κ. Κώστα Καραμανλή. Ελέχθη ότι «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες». Ετέθη το ζήτημα και τρίτης τετραετίας, η κινδυνολογία για τις αναφορές επί κυβερνήσεων Τσίπρα του 2015 και έγινε σύνδεση των επόμενων εκλογών απ’ τον Ιούλιο 2024 με την Προεδρία της Ε.Ε. Μια κυβέρνηση όμως ετερογενών δυνάμεων μειοψηφίας δεν θα μπορέσει να προσαρμοσθεί σε αποφάσεις που χάνονται μετά από αντιδράσεις στα παζάρια.

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