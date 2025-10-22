menu
Πολιτική

Κατρίνης: Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Πίσω από το πρόσχημα της προστασίας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κρύβεται μια επικίνδυνη λογική περιστολής συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, φίμωσης της κοινωνικής διαμαρτυρίας και περιορισμού του δημόσιου χώρου ως πεδίου πολιτικής έκφρασης», τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης από το βήμα της Βουλής, με αφορμή την τροπολογία της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι «αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της δημοκρατίας».

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση «ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και υποκρισία, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση ξεκίνησε μόλις τρεις ημέρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος –όπως σημείωσε– κατασυκοφαντήθηκε από κορυφαία στελέχη ως «υποκινούμενος διαδηλωτής». Παράλληλα, υπενθύμισε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος προειδοποιούσε ότι μια μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη θα έθετε σε κίνδυνο την πολιτική σταθερότητα και τις συντάξεις. «Πρόκειται για την ίδια λογική τρομοκράτησης που απέτυχε και κατέρρευσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «φοβάται την κοινωνική διαμαρτυρία» και επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητά δίπολα για λόγους εσωκομματικής συσπείρωσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε σκωπτικά την πρόβλεψη της τροπολογίας που αναθέτει την καθαριότητα του μνημείου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Θεωρεί κανείς ότι το Μνημείο είναι βρώμικο; Θεωρεί κανείς ότι το μολύνει η αναγραφή των 57 ονομάτων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών;» διερωτήθηκε, για να καταλήξει ότι η ρύθμιση μεταφέρει απλώς την ευθύνη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια»

