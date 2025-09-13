Κατώτερη των περιστάσεων…

Ο ημιτελικός με την Τουρκία εξελίχτηκε σε… εφιάλτη για την εθνική, ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια, με 94-68, στην “ Arena Riga” και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025, κόντρα στη Φινλανδία, την Κυριακή (14/9), στις 17:00. Αυτός θα είναι ο 7oς «μικρός» τελικός σε Ευρωμπάσκετ για την «επίσημη αγαπημένη» που θέλει ένα 6ο συνολικά μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και τρίτο χάλκινο μετά από αυτά του 1949 και του 2009 (συν 2 χρυσά 1987, 2005 και ένα ασημένιο 1989).

Η ανώτερη Τουρκία προκρίθηκε πανάξια στον 2ο τελικό Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία της και θ΄ αντιμετωπίσει τη Γερμανία, με στόχο το πρώτο χρυσό μετάλλιο όχι μόνο στη διοργάνωση, αλλά και στην Ιστορία της. Η πρώτη παρουσία της στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης ήταν το 2001, όταν ηττήθηκε με 78-69 από τη Γιουγκοσλαβία, στο Αμπντί Ιπεκτσί της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά, η εθνική Τουρκίας έχει κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια, καθώς το 2010 αγωνίστηκε στον τελικό του Μουντομπάσκετ, και τότε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ηττήθηκε με 81-64.

H επιθετική και σκληρή άμυνα των Τούρκων από το πρώτο δευτερόλεπτο, το κλείσιμο όλων των διαδρόμων για τον σούπερ σταρ της Ελλάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο επιθετικός «οίστρος» του Έρτσαν Οσμάνι προκαθόρισαν από νωρίς την έκβαση και τον νικητή. Μετά από το 0-7 της Τουρκίας, ο Οσμανί είχε 14 πόντους με 3/4 τρίποντα στο 16-26 υπέρ των Τούρκων στο 1ο δεκάλεπτο, για να τελειώσει το ματς με 28 πόντους (με 6/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα)! Το αποτελεσματικό μαρκάρισμα του πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν (0 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ) στην 1η περίοδο δεν αποκόμισε όφελος για τη «γαλανόλευκη» που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο για να φτάσει τα 12 στο α΄ μέρος έναντι 2 της Τουρκίας. Και η διαφορά έφτασε στους +21 (24-45 και 28-49) στη 2η περίοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 4 πόντους σε 16:55΄΄ στο α΄ μέρος (με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ). Η εθνική όχι μόνο δεν αντέδρασε στην 3η περίοδο, αλλά είδε τους Σενγκούν, Λάρκιν και Οσμάν να εκτοξεύουν τη διαφορά στους +26 (38-64), με τον Σπανούλη ν’ αναγκάζεται ν’ αποσύρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει… κάτι από τη στιγμή που οι Τούρκοι είχαν κλειδώσει τον “ Greek Freak”.

Double double σημείωσε ο Αλπερέν Σενγκούν με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ και 2 κλεψίματα). Ο Τσεντί Οσμάν που αγωνίστηκε με οίδημα στο πόδι πέτυχε 17 πόντους απέναντι στην Ελλάδα, 14 πόντους και 5 ασίστ είχε συγκομιδή ο Σέιν Λάρκιν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 29:36΄΄. Ο Κώστας Σλούκας τέλειωσε το ματς με 15 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είχε 11 πόντους, ενώ 9 πόντους με 3/5 τρίποντα σημείωσε ο Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Η εθνική μπήκε στον ημιτελικό με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αρχική πεντάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε με τους Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν. Η εθνική, από δικά της λάθη, επέτρεψε στους Τούρκους να “ χτίσουν” αυτοπεποίθηση και να κερδίσουν τις εντυπώσεις στην 1η περίοδο. Πρώτα, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, είδαν την Τουρκία να προηγείται με 7-0, από Χαζέρ, τρίποντο του Οσμάνι και δίποντο του Οσμάν. Στο ίδιο διάστημα, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρά την καλή επιλογή στην επίθεση δεν έβαζαν την μπάλα στο διχτάκι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κράτησε «ζωντανή» την εθνική με δύο δικά του τρίποντα (3-7) και (6-12). Όμως, ο Οσμάνι… είχε ντυθεί Σενγκούν. Θα σημείωνε τους 11 πόντους από τους πρώτους 15 της Τουρκίας με τρία τρίποντα (8-15). Ο Σλούκας, υπό την πίεση του Χαζέρ, έκανε λάθη, του έφυγε και η μπάλα από τα χέρια, λάθος ακολούθησε και από τον Παπανικολάου, για το +9 της Τουρκίας (10-19) με 2/2 βολές του Λάρκιν. Ο Σπανούλης έριξε τον Τολιόπουλο αντί του Σλούκα και έδωσε ανάσες στον Μήτογλου (μάρκαρε τον Σενγκούν) ρίχνοντας στο παρκέ τον Κώστα Αντετοκούνμπο (τον Σενγκούν ανέλαβε ο Παπανικολάου). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε 4 πόντους και 1 κόψιμο στην Ελλάδα, για το 12-22. Οσμάν και Λάρκιν διαμόρφωσαν το 16-26 (σκορ 1ης περιόδου) κι ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει για την Ελλάδα ο Καλαϊτζάκης. Ο Οσμανί είχε «εκτελέσει» την εθνική με 14 πόντους και παρά το μηδέν σε παραγωγικότητα του Σενγκούν (είχε όμως 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ), η Ελλάδα έβλεπε την πλάτη των Τούρκων από το -10.

Ο Σαμοντούροβ ξεκίνησε αντί του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 2η περίοδο κι ενώ ο Σενγκούν μπήκε αντί του Οσμανί για την Τουρκία. Ένα σερί 4-0 από μία βολή του Σαμοντούροβ και τρίποντο του Καλαϊτζάκη έβαζε την Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι (20-26). Για να κάνει σερί 7-0 η Τουρκία (με 3 πόντους, τους πρώτους, του Σενγκούν) και τον Οσμάνι να φτάνει τους 16 πόντους για το -13 της Ελλάδας(20-33). Ο Σλούκας επέστρεψε αντί του Τολιόπουλου, οι Καλαϊτζάκης και Γιάννης Αντετοκούνμπο μείωσαν (24-33). Αυτή τη φορά, η Τουρκία θ’ απαντούσε με σερί 10-0 αξιοποιώντας τα λάθη της Ελλάδας (12 στο ημίχρονο έναντι μόλις 2 των Τούρκων) και θα προσπερνούσε με +19 (24-43), με τρίποντο του Τσεντί Οσμάν που μετρούσε 7 πόντους. Οι Σενγκούν, Οσμάν και Κορκμάζ πήγαν τη διαφορά στο +21 (24-45 και 28-49). Ενδιάμεσα ένα τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ένα του Κώστα Σλούκα αναπτέρωναν τις ελπίδες των Ελλήνων φιλάθλων για come-back. Όμως το 31-49 του ημιχρόνου… έδειχνε πως η Τουρκία… ήταν πολύ καλά διαβασμένη. Η άμυνα της Τουρκίας ήταν αυτή που είχε χαλάσει το μυαλό των Ελλήνων διεθνών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έβρισκε χώρο να μπει στη ρακέτα, για να μείνει στους 4 πόντους σε 16:55΄΄ στο α΄ μέρος, έχοντας μαζέψει 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι 9 πόντοι του Ντόρσεϊ με 3/4 τρίποντα και οι 7 του Καλαϊτζάκη ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η «γαλανόλευκη» που με 6/14 δίποντα (15/30 η Τουρκία)… έβλεπε τον τελικό να μένει μόνο μία επιθυμία. Πέρα από τους 18 πόντους του Οσμανί, ο Οσμάν ακολουθούσε με 9, 7 πόντους είχε ο Κορκμάζ για την Τουρκία των 16 ασίστ και 7 κλεψιμάτων (8 ασίστ και 1 κλέψιμο η Ελλάδα).

Σερί 4-0 από Σενγκούν και Λάρκιν με την έναρξη της 3ης περιόδου έφεραν την Τουρκία στο +22 (31-53). Ο Σλούκας μείωσε με τρίποντο σε 34-53. Σενγκούν και Οσμανί, όμως εκτόξευσαν τη διαφορά στους +23 (34-57). Το +24 (38-62) δεν άργησε για την Τουρκία, από τρίποντο του Λάρκιν. Ο Οσμάνι έφτασε τους 22 πόντους και η Τουρκία το +26 (38-64). O Κώστας Σλούκας έκανε ό,τι μπορούσε στην 3η περίοδο φτάνοντας τους 13 πόντους, ο Σπανούλης απέσυρε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού τον είχαν «κλειδώσει» οι Τούρκοι, με τον Σαμαντούροβ να μπαίνει στο παρκέ, αλλά το 51-72 στο 30ό λεπτό δεν άφηνε ελπίδες στη «γαλανόλευκη».

Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε η 4η περίοδος, με μοναδικό στόχο πλέον των Ελλήνων διεθνών να ρίξουν τη διαφορά. Επέστρεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παρκέ, αλλά μετά το 59-79 από τα δικά του χέρια, οι Οσμάν και Οσμάνι ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα (59-85) και ο Σενγκούν με 2/2 βολές εκτόξευσε τη διαφορά στους +28 (59-87). Οι Έλληνες διεθνείς ήθελαν να τελειώσει ο εφιάλτης, οι Τούρκοι φίλαθλοι τραγουδούσαν ήδη αρκετή ώρα στις κερκίδες, για το τελικό 68-94.

Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3), Καλαϊτζάκης 11 (1), Παπανικολάου 2, Σαμοντούροβ 3, Αντετοκούνμπο Γ. 12, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 14 (1), Χαζέρ 7, Σανλί, Οσμάν 17 (2), Μπιτιμ 6 (1), Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15, Οσμάνι 28 (6), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπαχί, Γιούρτσεβεν