Κάτω Ασίτες: Νερό άρδευσης από τον Βιολογικό – Επίσκεψη δημάρχου Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) των Κάτω Ασιτών που από την νέα καλλιεργητική περίοδο αναμένεται να αξιοποιεί και την εκροή για άρδευση σε καλλιέργειες της περιοχής, επισκέφθηκε την Παρασκευή 6/2, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Βασίλη Παρασύρη, τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και την Τεχνική Διευθύντρια Πόπη Τσαβλάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας και ενημερώθηκε αναλυτικά από το προσωπικό για τη λειτουργία της. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει κατασκευαστεί με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2025, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, από τη νέα καλλιεργητική περίοδο, η μονάδα μέσω της εκροής θα μπορεί να δίνει έως και 150 κυβικά αρδευτικό νερό ημερησίως, στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ενώνεται με την Δημοτική Κοινότητα μέσω αγωγού μήκος 2.550 μέτρων ενώ ο αγωγός που θα μεταφέρει το αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες έχει μήκος 1.500 μέτρα. Το έργο η ωρίμανση του οποίου έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει προϋπολογισμό 1.628.863 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

