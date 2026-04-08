menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 8 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΟικονομία
Οικονομία

Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο – Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα πάνω από 15% αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί, προς μεγάλη ανακούφιση των Χρηματιστηρίων στην Ασία, τα οποία έκαναν άλμα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το πετρέλαιο καταγράφει πτώση και η τιμή του κυμαίνεται κάτω από τα 100 δολάρια.

Γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI) παραδοτέου το Μάιο, που αποτελεί την αμερικανική αναφορά για το αργό πετρέλαιο, σημείωνε πτώση κατά 14,53% στα 96,54 δολάρια.

Το βαρέλι του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παραδόσεις τον Ιούνιο, που αποτελεί την αναφορά της παγκόσμιας αγοράς, σημείωνε από την πλευρά του πτώση κατά 13,13% στα 94,92 δολάρια.

Αμφότερα έπεσαν κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων σε μια αγορά ανακουφισμένη από την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν.

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά 20%

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% στο άνοιγμα, μετά την υποχώρηση και της τιμής του πετρελαίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί.

Λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 09:00 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum