Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο – Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα πάνω από 15% αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί, προς μεγάλη ανακούφιση των Χρηματιστηρίων στην Ασία, τα οποία έκαναν άλμα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το πετρέλαιο καταγράφει πτώση και η τιμή του κυμαίνεται κάτω από τα 100 δολάρια.

Γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI) παραδοτέου το Μάιο, που αποτελεί την αμερικανική αναφορά για το αργό πετρέλαιο, σημείωνε πτώση κατά 14,53% στα 96,54 δολάρια.

Το βαρέλι του Brent της Βόρειας Θάλασσας για παραδόσεις τον Ιούνιο, που αποτελεί την αναφορά της παγκόσμιας αγοράς, σημείωνε από την πλευρά του πτώση κατά 13,13% στα 94,92 δολάρια.

Αμφότερα έπεσαν κάτω από το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων σε μια αγορά ανακουφισμένη από την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν.

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά 20%

Η τιμή του ευρωπαϊκού αερίου υποχώρησε κατά περίπου 20% στο άνοιγμα, μετά την υποχώρηση και της τιμής του πετρελαίου, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί.

Λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης στις 09:00 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε πτώση κατά 19,24% στα 43 ευρώ, αφού είχε υποχωρήσει για λίγο πάνω από 20% στα 42,5 ευρώ.