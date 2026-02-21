Κάτι… κουρασµένα, κι εκνευρισµένα, παλικάρια

Τον Ιανουάριο του 2001 στην επίσκεψη του στα Χανιά ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σηµίτης είχε µιλήσει σε αίθουσα του ΜΑΙΧ ενώπιον πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών. Η φράση που είπε απευθυνόµενος στους εσωκοµµατικούς του αντιπάλους και στελέχη της κυβέρνησης του ήταν πως κάποιοι: «∆είχνουν κουρασµένοι µε την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων και προτιµούν να ασχολούνται µε τα πιο εύκολα και να επιλέγουν τις πιο αρεστές εκφράσεις».

Η συγκεκριµένη φράση έγινε πρώτο θέµα σε όλη τη χώρα και συζητιόνταν για µέρες, ενώ έµεινε στην πολιτική ιστορία ως µια από τις κλασσικές…

Αυτή η φράση “στριφογυρίζει” στο µυαλό µας το τελευταίο διάστηµα καθώς διαπιστώνουµε ότι µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη κάθε άλλο παρά προτιµούν τα εύκολα, ίσα-ίσα χάνουν εύκολα την ψυχραιµία τους, έχουν ένα ξεκάθαρο και διάχυτο εκνευρισµό απέναντι σε όλους όσους τολµήσουν να τους αµφισβητήσουν ή να ψιθυρίσουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο, ακόµα και όταν αυτό γίνεται µε κάποια ένταση…

Και είναι λογικό τηρούµενων των αναλογιών. Εξίµισι χρόνια δηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη και οι αντιδήµαρχοι µένουν οι ίδιοι και απαράλλακτοι, στις ίδιες θέσεις, µε τις ίδιες αρµοδιότητες.

Και αν αυτό µέχρι το 2023 είχε µια λογική αφού η δηµοτική οµάδα του κ. Σηµανδηράκη ήταν µικρή και περιορισµένη, ένας στενός πυρήνας ανθρώπων, δικαιολογείται να παραµένει και το 2026;

Όταν µάλιστα είναι εµφανέστατη η κόπωση, το “µπαΐλντισµα”, ο εκνευρισµός, η ενόχληση για µια σειρά από ζητήµατα;

Ο δήµαρχος δηλώνει απόλυτα ευχαριστηµένος από την πορεία της δηµοτικής Aρχής σε κάθε ευκαιρία εποµένως από τη στιγµή που θεωρεί επιτυχηµένους όλους τους στενούς του συνεργάτες: «Οµάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις». Αυτό λέει το ρητό…

∆εν επεξηγεί όµως αν αυτό ισχύει ακόµα και όταν η οµάδα… ανεβάζει θερµοκρασία εύκολα όπως ο καλοκουρδισµένος κινητήρας που µετά από την πολλή χρήση, τις γρήγορες “γκαζιές” και τα απότοµα φρεναρίσµατα κινδυνεύει να “σκάσει” ή φταίει ο ‘‘οδηγός’’ µε τη χρήση που κάνει.

Λίγους µήνες µετά τον Οκτώβριο του 2001 ο κ. Σηµίτης έκανε ένα εκτεταµένο ανασχηµατισµό, µένει να δούµε αν το καλοκαίρι που έρχεται ο κ. Σηµανδηράκης θα επιχειρήσει κάτι ανάλογο…