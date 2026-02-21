menu
16.1 C
Chania
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Κάτι… κουρασµένα, κι εκνευρισµένα, παλικάρια

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Τον Ιανουάριο του 2001 στην επίσκεψη του στα Χανιά ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σηµίτης είχε µιλήσει σε αίθουσα του ΜΑΙΧ ενώπιον πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών. Η φράση που είπε απευθυνόµενος στους εσωκοµµατικούς του αντιπάλους και στελέχη της κυβέρνησης του ήταν πως κάποιοι: «∆είχνουν κουρασµένοι µε την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων και προτιµούν να ασχολούνται µε τα πιο εύκολα και να επιλέγουν τις πιο αρεστές εκφράσεις».

Η συγκεκριµένη φράση έγινε πρώτο θέµα σε όλη τη χώρα και συζητιόνταν για µέρες, ενώ έµεινε στην πολιτική ιστορία ως µια από τις κλασσικές…

Αυτή η φράση “στριφογυρίζει” στο µυαλό µας το τελευταίο διάστηµα καθώς διαπιστώνουµε ότι µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη κάθε άλλο παρά προτιµούν τα εύκολα, ίσα-ίσα χάνουν εύκολα την ψυχραιµία τους, έχουν ένα ξεκάθαρο και διάχυτο εκνευρισµό απέναντι σε όλους όσους τολµήσουν να τους αµφισβητήσουν ή να ψιθυρίσουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο, ακόµα και όταν αυτό γίνεται µε κάποια ένταση…

Και είναι λογικό τηρούµενων των αναλογιών. Εξίµισι χρόνια δηµοτικής Αρχής Σηµανδηράκη και οι αντιδήµαρχοι µένουν οι ίδιοι και απαράλλακτοι, στις ίδιες θέσεις, µε τις ίδιες αρµοδιότητες.

Και αν αυτό µέχρι το 2023 είχε µια λογική αφού η δηµοτική οµάδα του κ. Σηµανδηράκη ήταν µικρή και περιορισµένη, ένας στενός πυρήνας ανθρώπων, δικαιολογείται να παραµένει και το 2026;

Όταν µάλιστα είναι εµφανέστατη η κόπωση, το “µπαΐλντισµα”, ο εκνευρισµός, η ενόχληση για µια σειρά από ζητήµατα;
Ο δήµαρχος δηλώνει απόλυτα ευχαριστηµένος από την πορεία της δηµοτικής Aρχής σε κάθε ευκαιρία εποµένως από τη στιγµή που θεωρεί επιτυχηµένους όλους τους στενούς του συνεργάτες: «Οµάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις». Αυτό λέει το ρητό…

∆εν επεξηγεί όµως αν αυτό ισχύει ακόµα και όταν η οµάδα… ανεβάζει θερµοκρασία εύκολα όπως ο καλοκουρδισµένος κινητήρας που µετά από την πολλή χρήση, τις γρήγορες “γκαζιές” και τα απότοµα φρεναρίσµατα κινδυνεύει να “σκάσει” ή φταίει ο ‘‘οδηγός’’ µε τη χρήση που κάνει.

Λίγους µήνες µετά τον Οκτώβριο του 2001 ο κ. Σηµίτης έκανε ένα εκτεταµένο ανασχηµατισµό, µένει να δούµε αν το καλοκαίρι που έρχεται ο κ. Σηµανδηράκης θα επιχειρήσει κάτι ανάλογο…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum