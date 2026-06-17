Καθυστερεί επικίνδυνα η έναρξη της δακοκτονίας ενώ υπάρχουν υψηλοί δακοπληθυσμοί

Αργά και αμέριμνα, ως φαίνεται για τους κύριους αρμοδίους της υλοποίησης του κρατικού προγράμματος δαλματικής δακοκτονίας, δείχνει να προχωρεί ο χρόνος, αλλα το πρόγραμμα να βραδυπορεί επικίνδυνα.

Η εορτή του Αγ. Ελισαίου (14 Ιουνίου) κατά την όποια πρακτικά μπορεί να υπάρξουν όχι μόνο Δάκοι αλλα και δακοπροσβολες ( βλέπε www.sedik.go 4-6-26) ήδη παραήλθε, αλλα ψεκασμοί δεν έχουν γίνει ακόμη. Έτσι , οι λίγοι Δάκοι γεννήτορες μπορεί να έχουν βρει κάποιους κατάλληλους καρπούς και να έχουν κάνει το βιολογικό καθήκον τους!

Όμως και ο αριθμός των 5 τουλάχιστο Δάκων ανά παγίδα που απαιτεί σαν όριο έναρξης της δακοκτονίας εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ, φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ!

Καίτοι δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί υπηρεσιακές παγίδες, όπως διαπιστώνεται από δίκτυο 54 παγίδων που έχει εγκαταστήσει έγκαιρα με δίκες του δαπάνες ο πολύ κάλος Συν/σμος της Κριτσάς Λασιθίου, ο μέσος Όρος δάκων ανά παγίδα στις 8 Ιουνίου ήταν 39 και ο αριθμός τους κυμάνθηκε από 10 έως 70 ανά παγίδα

Ωστόσο και ενώ ο Δάκος εφορμά ακάθεκτος, υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες φαίνεται πως καθιστούν αδύνατη την τυπικά νόμιμη έναρξη των ψεκασμών.

Ετσι, προτάσεις σε εργολάβους, ακούμε ότι γίνονται να αρχίσουν τους ψεκασμούς με δική τους πρωτοβουλία και στην συνέχεια να ζητήσουν δικαστικά την πληρωμή τους!

Έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει στην πράξη και ποιοι είναι εκείνοι που αδρανούν η ζητούν υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και αν αίτιο τους είναι απλή αδιαφορία για η κάποιο άλλο αίτιο, δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό!

Η λύση 2+1 =0 !

Το μόνο γνωστό που υπάρχει είναι ότι η περίφημη λύση της προμηθείας φαρμάκων για 2+1 έτη, δεν ισούται με 3, αλλα για φετος τουλάχιστο ισούται με μηδέν! Αυτό προκύπτει από την προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε για την προμήθεια φαρμάκων στην όποια προβλέπεται ότι η παράδοση τους πρέπει να γίνει μεχρι τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή όταν η περίοδος της Δακοκτονίας θα έχει πλέον λήξει!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του (nmixel@otenet.gr