menu
20.6 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Καθρεφτάκια στους… ιθαγενείς του Περιφερειακού Τύπου

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0

Το περιβόητο «πρόγραµµα στήριξης» του Περιφερειακού Τύπου που χρόνια προανήγγειλε η κυβέρνηση, δηµοσιεύθηκε χθες σε Φ.Ε.Κ. σκορπώντας απογοήτευση στον κλάδο.
Απογοήτευση που προκύπτει από δύο σηµεία της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Το πρώτο αφορά την κάλυψη της εισφοράς 2% υπέρ Ε∆ΟΕΑΠ, το περιβόητο “χαράτσι” που επιβλήθηκε από τον νόµο Κατρούγκαλου στον τζίρο των επιχειρήσεων του Περιφερειακού Τύπου.
Οι εφηµερίδες της επαρχίας περίµεναν ότι το κράτος θα τηρήσει τις δεσµεύσεις του και θα επέστρεφε το ποσό που αντιστοιχεί στα έτη 2023, 2024 και 2025, όπως είχε κάνει για το 2022.
Αντ’ αυτού, η χθεσινή ρύθµιση περιορίζεται σε επιστροφή του 2025 µε µια προσαύξηση 20%. Τα έτη 2024 και 2023 πάνε… άκλαυτα, µε τις σχετικές δεσµεύσεις να µένουν -ως συνήθως- στα λόγια.
Το δεύτερο σηµείο είναι ακόµη πιο αποκαλυπτικό του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζει και αυτή η κυβέρνηση τον Περιφερειακό Τύπο, πaίρνοντας τη… σκυτάλη από τις προηγούµενες.
Στην ίδια απόφαση γνωστοποιείται η επιχορήγηση των εντύπων για το 2026, µε την ΚΥΑ να προβλέπει ότι το ποσό που αναλογεί στις περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες, όπως και στον περιοδικό Τύπο, µειώνεται κατά 10% ανά κατηγορία. Ο λόγος; Το 10% αυτό προστίθεται στην κατηγορία των πανελλαδικών εφηµερίδων!
Ένα πρόγραµµα που σχεδίασε και κατέθεσε ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµερίδων επί προεδρίας Γιώργου Μιχαλόπουλου, καταλήγει να “κουτσουρευτεί” προς όφελος των επιχειρηµατιών – εκδοτών της Αθήνας, σα να µην έφτανε το χαλί… εκατοµµυρίων που στρώνεται στα πόδια τους από την ανισοµερή κρατική και ιδιωτική διαφηµιστική δαπάνη.
Εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, ο Περιφερειακός Τύπος έχει µάθει να πορεύεται µε αξιοπρέπεια και όχι ως επαίτης σε ναρκοθετηµένο πεδίο. Είναι αυτός άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους που οι τοπικές εφηµερίδες είναι πρώτες σε αξιοπιστία στα µάτια των Ελλήνων σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Reuters.
∆εν µπορεί λοιπόν ο κλάδος να ανεχθεί ότι θα συµµετέχει σε ένα “παιχνίδι” αν όχι στηµένο, µε πολλά… φαλτσοσφυρίγµατα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum