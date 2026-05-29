Καθρεφτάκια στους… ιθαγενείς του Περιφερειακού Τύπου

Το περιβόητο «πρόγραµµα στήριξης» του Περιφερειακού Τύπου που χρόνια προανήγγειλε η κυβέρνηση, δηµοσιεύθηκε χθες σε Φ.Ε.Κ. σκορπώντας απογοήτευση στον κλάδο.

Απογοήτευση που προκύπτει από δύο σηµεία της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Το πρώτο αφορά την κάλυψη της εισφοράς 2% υπέρ Ε∆ΟΕΑΠ, το περιβόητο “χαράτσι” που επιβλήθηκε από τον νόµο Κατρούγκαλου στον τζίρο των επιχειρήσεων του Περιφερειακού Τύπου.

Οι εφηµερίδες της επαρχίας περίµεναν ότι το κράτος θα τηρήσει τις δεσµεύσεις του και θα επέστρεφε το ποσό που αντιστοιχεί στα έτη 2023, 2024 και 2025, όπως είχε κάνει για το 2022.

Αντ’ αυτού, η χθεσινή ρύθµιση περιορίζεται σε επιστροφή του 2025 µε µια προσαύξηση 20%. Τα έτη 2024 και 2023 πάνε… άκλαυτα, µε τις σχετικές δεσµεύσεις να µένουν -ως συνήθως- στα λόγια.

Το δεύτερο σηµείο είναι ακόµη πιο αποκαλυπτικό του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζει και αυτή η κυβέρνηση τον Περιφερειακό Τύπο, πaίρνοντας τη… σκυτάλη από τις προηγούµενες.

Στην ίδια απόφαση γνωστοποιείται η επιχορήγηση των εντύπων για το 2026, µε την ΚΥΑ να προβλέπει ότι το ποσό που αναλογεί στις περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες, όπως και στον περιοδικό Τύπο, µειώνεται κατά 10% ανά κατηγορία. Ο λόγος; Το 10% αυτό προστίθεται στην κατηγορία των πανελλαδικών εφηµερίδων!

Ένα πρόγραµµα που σχεδίασε και κατέθεσε ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµερίδων επί προεδρίας Γιώργου Μιχαλόπουλου, καταλήγει να “κουτσουρευτεί” προς όφελος των επιχειρηµατιών – εκδοτών της Αθήνας, σα να µην έφτανε το χαλί… εκατοµµυρίων που στρώνεται στα πόδια τους από την ανισοµερή κρατική και ιδιωτική διαφηµιστική δαπάνη.

Εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, ο Περιφερειακός Τύπος έχει µάθει να πορεύεται µε αξιοπρέπεια και όχι ως επαίτης σε ναρκοθετηµένο πεδίο. Είναι αυτός άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους που οι τοπικές εφηµερίδες είναι πρώτες σε αξιοπιστία στα µάτια των Ελλήνων σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Reuters.

∆εν µπορεί λοιπόν ο κλάδος να ανεχθεί ότι θα συµµετέχει σε ένα “παιχνίδι” αν όχι στηµένο, µε πολλά… φαλτσοσφυρίγµατα.