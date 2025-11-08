Καθηγητές και μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Ι.Μ. Ρεθύμνης κι Αυλοποτάμου

Την περασμένη Πέμπτη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος υποδέχθηκε αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, που επισκέπτονται, σε εκπαιδευτική εκδρομή, την Κρήτη και την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι μαθητές της Ριζαρείου, συνοδευόμενοι από τον διευθυντή και καθηγητές της Σχολής, επισκέφθηκαν προσκυνηματικά την ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου, ενώ προηγουμένως έγιναν δεκτοί από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Πρόδρομο στην Ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων, όπου, μετά το προσκύνημα στον Ιερό Ναό, παρακάθησαν σε γεύμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ενορίας.

Το γεύμα διανθίστηκε από πλούσιο κρητικό πρόγραμμα, το οποίο οι μαθητές χάρηκαν ιδιαιτέρως, συμμετέχοντας με τραγούδια και χορούς.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με θερμούς λόγους στην ιστορική Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στην παρακαταθήκη, την οποία διακρατούν και οι σημερινοί μαθητές και διδάσκοντες, και ευχήθηκε πάντοτε η Σχολή αυτή, με τις πρεσβείες του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη, να χαρίζει γλυκείς καρπούς στην παιδεία και στην Αγία μας Εκκλησία».