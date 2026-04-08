Καθηµερινότητα οι βανδαλισµοί στις Καλύβες

Για «συστηµατικούς και σχεδόν καθηµερινούς βανδαλισµούς σε διάφορα σηµεία των Καλυβών κατά τις νυχτερινές ώρες» κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής, τονίζοντας πως η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα.

Μόλις πριν από µερικές ηµέρες σε εγκαταλελειµµένο σπίτι που είναι όµως σε σχετικά καλή κατάσταση στην θέση “∆έτης” οµάδα νεαρών «προχώρησε σε σπασίµατα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού καθώς και σε άλλους βανδαλισµούς».

Λίγες ηµέρες νωρίτερα είχαν γίνει ανάλογες πράξεις στο χώρο του δηµοτικού σχολείου Καλυβών αλλά και στο παραλιακό µέτωπο στα ντουζ και σε άλλες κοινόχρηστες υποδοµές.

«Πρόκειται για µια οµάδα 15-20 ατόµων που µετά τις 9 το βράδυ και µέχρι τις 12 πηγαίνουν σε διάφορα σηµεία και όπου βρουν την ευκαιρία προχωρούν σε σπασίµατα. Γονείς δεν έχουν να ενδιαφερθούν πραγµατικά για το τι κάνουν» αναρωτήθηκαν κάτοικοι της περιοχής ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες συστάσεις στους νεαρούς και σε περίπτωση που συνεχίσουν τις πράξεις του να ενηµερωθούν οι οικογένειες τους και η αστυνοµία.