Τετάρτη, 8 Απριλίου, 2026
Καθηµερινότητα οι βανδαλισµοί στις Καλύβες

Γιώργος Κώνστας
Για «συστηµατικούς και σχεδόν καθηµερινούς βανδαλισµούς σε διάφορα σηµεία των Καλυβών κατά τις νυχτερινές ώρες» κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής, τονίζοντας πως η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα.

Μόλις πριν από µερικές ηµέρες σε εγκαταλελειµµένο σπίτι που είναι όµως σε σχετικά καλή κατάσταση στην θέση “∆έτης” οµάδα νεαρών «προχώρησε σε σπασίµατα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού καθώς και σε άλλους βανδαλισµούς».

Λίγες ηµέρες νωρίτερα είχαν γίνει ανάλογες πράξεις στο χώρο του δηµοτικού σχολείου Καλυβών αλλά και στο παραλιακό µέτωπο στα ντουζ και σε άλλες κοινόχρηστες υποδοµές.

«Πρόκειται για µια οµάδα 15-20 ατόµων που µετά τις 9 το βράδυ και µέχρι τις 12 πηγαίνουν σε διάφορα σηµεία και όπου βρουν την ευκαιρία προχωρούν σε σπασίµατα. Γονείς δεν έχουν να ενδιαφερθούν πραγµατικά για το τι κάνουν» αναρωτήθηκαν κάτοικοι της περιοχής ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες συστάσεις στους νεαρούς και σε περίπτωση που συνεχίσουν τις πράξεις του να ενηµερωθούν οι οικογένειες τους και η αστυνοµία.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

