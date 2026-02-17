menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Κάθειρξη 7 ετών σε πρώην δήμαρχο για απιστία σε βάρος ΟΤΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πρώην δήμαρχος της Σιθωνίας Χαλκιδικής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η υπόθεση αφορούσε ακίνητο, έκτασης 100 στρεμμάτων, στη Συκιά Σιθωνίας, για το οποίο ιδιοκτήτες γειτονικών οικοπέδων, επικαλούμενοι χρησικτησία, κατέθεσαν αγωγές κατά της δημοτικής επιχείρησης και του δήμου, διεκδικώντας τμήματα του ακινήτου.

Το κατηγορητήριο απέδιδε στον πρώην δήμαρχο ότι δεν αξιοποίησε τα προβλεπόμενα νομικά μέσα για να αντικρούσει τις διεκδικήσεις των ιδιωτών και να προασπίσει τα συμφέροντά του δήμου.

Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι μέλημά του ήταν να προασπίσει τα συμφέροντα και την περιουσία του δήμου. Επισήμανε ότι παράλληλα είχε και την ιδιότητα του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης και ότι δεν γνώριζε τα όρια και το ενιαίο του επίμαχου οικοπέδου. «Ήταν δύσκολο να δω, αν γίνονταν καταπατήσεις από ιδιώτες. Μπορεί να υπάρχει αμέλεια, αλλά όχι δόλος», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο πρώην δήμαρχος.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου για απιστία σε βάρος ΟΤΑ, τελεσθείσα και με παράλειψη, κατ’ εξακολούθηση, από την οποία η ζημιά που προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη και υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και των 150.000 ευρώ. Η έφεση αποφασίστηκε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής και υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

Με την ίδια ποινή καταδικάστηκε νομικός σύμβουλος του δήμου (συνέργεια στην παραπάνω πράξη), ενώ αθωώθηκε πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum