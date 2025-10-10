menu
Κάθειρξη 7 ετών σε 39χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε 7ετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, επειδή κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από χίλια αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Ενώπιον των δικαστών ο 39χρονος απολογήθηκε πως τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο της ερευνητικής, όπως είπε, ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών. «Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». «Ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει» συμπλήρωσε.

