Κάθε λάθος µάς φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια µας

Ελένη Χαλκιαδάκη
Είναι κρίµα που έχουµε δαιµονοποιήσει τόσο πολύ τις λανθασµένες επιλογές, τις χαµένες ευκαιρίες, τον «κακό» δρόµο. ∆ιότι, όλες οι επιλογές -είτε αποδειχθούν σωστές για εµάς είτε όχι- είναι πολύ πολυτιµότερες, στην αναζήτηση της ευτυχίας µας, από την αδράνεια και την αναποφασιστικότητα.

Γιατί κάθε «λάθος» επιλογή έχει κάτι να µας διδάξει. Μας δείχνει άλλο ένα πράγµα που δεν θέλουµε στον δρόµο µας, στη ζωή µας. Άλλη µία από τις χιλιάδες πιθανότητες αυτής της ζωής που µπορούµε πια να αφαιρέσουµε από το τραπέζι µε µεγαλύτερη βεβαιότητα — γιατί τη ζήσαµε.

Σίγουρα, είναι δύσκολο να βιώνουµε τη µία «λάθος» επιλογή µετά την άλλη, σαν τίποτα τελικά να µην είναι στα µέτρα µας, σαν τίποτα να µη γεµίζει την ψυχή µας µε εκείνη την οµορφιά που έχουµε µόνο ως εικόνα στο µυαλό µας. Μόνο που, στην πραγµατικότητα, καµία επιλογή δεν είναι εντελώς λάθος. Όλες είναι σωστές για διαφορετικό λόγο η καθεµία: κάποιες για να µας διδάξουν τι µας ταιριάζει, κι άλλες για να µας δείξουν τι µας φθείρει, ώστε να το αναγνωρίσουµε και να το αποφύγουµε όσο µπορούµε.

Απλώς κάποιοι από εµάς µαθαίνουµε πιο αργά από άλλους. Ή φοβόµαστε τόσο πολύ ακόµη µία λανθασµένη επιλογή, ώστε τελικά παγώνουµε και διστάζουµε να αλλάξουµε οτιδήποτε γύρω µας.

Και είναι κρίµα.

Γιατί η ζωή µπορεί να γίνει γενναιόδωρη µε όλους µαςαρκεί να συνεχίσουµε να αναζητούµε την ευεξία. Την αγάπη. Την επιλογή εκείνη που, όταν έρθει, θα κάνει όλα να αρχίσουν να κουµπώνουν αρµονικά µεταξύ τους.

Που θα δικαιώσει όλο το δρόµο που διανύσαµε µέχρι σήµερα.

Αρκεί να βρούµε το θάρρος να είµαστε ειλικρινείς πρώτα µε τον εαυτό µας, να σταθούµε στα δύο µας πόδια και να διεκδικήσουµε αυτό που θέλουµε. Κι έπειτα, να δεσµευτούµε σε αυτή µας την επιλογή, να της αφοσιωθούµε µε όλη µας την καρδιά — κι ας αποδειχθεί στο τέλος πως ήταν ακόµη ένα µάθηµα. 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

