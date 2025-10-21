menu
23.2 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Τοπικά

Καθαρισμός ακτών σε Ροδωπού – Μάλεμε και κόλπο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά τη δράση «Παράκτιοι και Υποβρύχιοι Καθαρισμοί σε απομακρυσμένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000», μια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σωματείο Αλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλιέων, που υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση:

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας, όπου η συσσώρευση απορριμμάτων είναι έντονη και συχνά αθέατη. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επιλεγμένες τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 (Χερσόνησο Ροδοπού- Παραλία Μάλεμε- Κόλπο Χανίων, νήσο Κουφονήσι και Δυτική Μήλο- Αντίμηλο- Πολύαιγο και νησίδες) συμβάλλοντας περαιτέρω στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων αλιευτικού τουρισμού, εθελοντών και επιστημόνων καθιστά τη δράση ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα συνεργασίας τοπικών φορέων, ιδιωτικού τομέα και επιστημονικής κοινότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στον Στόχο 14 “Ζωή στο Νερό” και στην παγκόσμια εκστρατεία #BeatPlasticPollution για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά. Οι καθαρισμοί περιλαμβάνουν απομάκρυνση απορριμμάτων από τις ακτές και τους βυθούς, δειγματοληψία ιζημάτων για ανάλυση μικροπλαστικών και καταγραφή δεδομένων μέσω της εφαρμογής EVMAR, δημιουργώντας τεκμηριωμένα αποτελέσματα που ενισχύουν την έρευνα για τη θαλάσσια ρύπανση στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας: τα αποτσίγαρα που συλλέγονται οδηγούνται προς ανακύκλωση, ενώ τα πλαστικά καπάκια αξιοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων επαναχρησιμοποίησης.

Η δράση της ΔΕΗ με την iSea ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων από απομονωμένες παραλίες και τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δεδομένων που θα συμβάλλουν στη χάραξη βιώσιμων πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με βάση την επιστημονική γνώση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum