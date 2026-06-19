Κατεβάζουν… ρολά και στην Κρήτη οι Μηχανικοί του Δημοσίου

Τη στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω μόνιμων και σταθερών προσλήψεων, τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές, επαναφορά του κλαδικού επιδόματος, κατάργηση του Πειθαρχικού Νόμου ζητούν μεταξύ άλλων οι Μηχανικοί του Δημοσίου Τομέα οι οποίοι προχωρούν σε κλαδική απεργία και αποχή.

Η απεργία – αποχή των Μηχανικών του Δημοσίου ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 22 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 30 Ιουνίου. Σε αυτό το διάστημα οι Μηχανικοί του Δημοσίου δεν θα συμμετάσχουν σε επιτροπές και συλλογικά όργανα δημοσίων συμβάσεων και έργων, στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών, στις λειτουργίες των Υπηρεσιών Δόμησης και του συστήματος e-Άδειες, σε πολεοδομικές και χωροταξικές πράξεις, καθώς και σε Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΚΕ.Σ.Α. και λοιπά θεσμοθετημένα γνωμοδοτικά και αποφασιστικά όργανα.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στο Υπ. Οικονομικών.

Όπως ανέφερε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Μάνος Νικολουδάκης Μηχανικός Περιβάλλοντος πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΝΜΥΔΑΣ Δυτικής Κρήτης «Η κινητοποίηση μας έχει στόχο την αναγνώριση της εξειδικευμένης εργασίας των Μηχανικών προς όφελος του αστικού – δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας των υποδομών ανά την επικράτεια. Η αναγνώριση αυτή παραμένει μόνο στα λόγια και δεν έχει μετουσιωθεί σε πράξη» ενώ επεσήμανε πως «το πρώτο ελάχιστο βήμα είναι η επαναφορά του Ειδικού Επιδόματος επί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το σύνολο των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών του Δημοσίου. Δε ζητάμε προνόμια. Δε ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτό που η ίδια η Πολιτεία είχε αναγνωρίσει πριν από 30 χρόνια».

Ο κ. Νικολουδάκης επεσήμανε ότι «το ειδικό επίδομα των Μηχανικών, ύψους 1% επί των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεσπίστηκε το 1996 ως αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των Μηχανικών του Δημοσίου στην παραγωγή των δημόσιων έργων και

καταργήθηκε το 2011. Σήμερα διεκδικούμε την επαναφορά του. Διεκδικούμε

μόλις το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα που σχεδιάζονται, δημοπρατούνται, επιβλέπονται και υλοποιούνται με τη δική μας επιστημονική γνώση, ευθύνη και εργασία σε ολόκληρη τη χώρα. Για τα έργα που εγκαινιάζονται, προβάλλονται και παρουσιάζονται ως αναπτυξιακά επιτεύγματα, αλλά πίσω από αυτά βρίσκονται καθημερινά οι Μηχανικοί του Δημοσίου».

Αναφερόμενος στην υποστελέχωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσίων Δόμησης τόνισε ότι «η δραματική υποστελέχωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνδυασμό με τις χαμηλές αποδοχές και τις δυσανάλογες ευθύνες που αναλαμβάνουν οι Μηχανικοί του Δημοσίου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην υλοποίηση κρίσιμων δημόσιων πολιτικών. Για τον λόγο αυτό διεκδικούμε την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με μαζικές μόνιμες προσλήψεις Μηχανικών και εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε κάθε σχεδιασμό αποδυνάμωσης ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης σε φορείς εκτός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς η λύση βρίσκεται στην ουσιαστική στελέχωση και θεσμική ενίσχυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και όχι στην περαιτέρω απαξίωσή τους».