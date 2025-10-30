menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κατέρρευσε τµήµα της οροφής στο εκκλησάκι στα Θοδωρού

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που αντίκρισε ο φύλακας στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων στην νησίδα Θοδωρού τις προηγούµενες ηµέρες καθώς µεγάλο τµήµα της οροφής κατέρρευσε.
Χθες στην νησίδα βρέθηκε και ο ιερέας της περιοχής π. Γεώργιος Περάκης, µαζί µε δύο εργολάβους ώστε να αποτιµήσουν την κατάσταση στον Ιερό Ναό.
Σε ερώτησή µας στον π. Γεώργιο, πότε έγινε αντιληπτή η κατάρρευση της οροφής, µας ανέφερε ότι «πριν από λίγες µέρες ο φύλακας του νησιού από τη δασική υπηρεσία µε την οποία έχουµε άριστη συνεργασία καθώς πάντα φροντίζει χειµώνα – καλοκαίρι το νησί και τα ζώα που διαβούν σε αυτό, µε ενηµέρωσε ότι έπεσε µεγάλο µέρος από την σκεπή κατέρρευσε».
Οσον αφορά το τι αντίκρισε ο ίδιος αλλά και οι ειδικοί που επισκέφθηκαν το σηµείο χθες ο ιερέας εξηγεί στα «Χανιώτικα νέα», ότι «οι εργολάβοι διαπίστωσαν ότι και σε άλλα σηµεία υπάρχουν ‘‘φουσκωµένα’’ σίδερα, οξυδωµένα, έτοιµα να πέσουν. Εµείς από την µεριά µας έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και αίτηση στην Αρχαιολογία ώστε να µας δοθεί η άδεια να προχωρήσουµε στην αποκατάσταση αποκλειστικά της οροφής. Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα πάρουµε τις σχετικές άδειες να ξεκινήσουµε γιατί φοβόµαστε ότι λόγω καιρικών συνθηκών η κατάσταση θα χειροτερέψει».
Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η προσφορά πιστών που από την πρώτη στιγµή που έγινε γνωστό το γεγονός είτε προσφέρθηκαν να δώσουν υλικά δωρεάν, είτε να προσφέρουν εθελοντική εργασία».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum