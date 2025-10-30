Κατέρρευσε τµήµα της οροφής στο εκκλησάκι στα Θοδωρού

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που αντίκρισε ο φύλακας στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων στην νησίδα Θοδωρού τις προηγούµενες ηµέρες καθώς µεγάλο τµήµα της οροφής κατέρρευσε.

Χθες στην νησίδα βρέθηκε και ο ιερέας της περιοχής π. Γεώργιος Περάκης, µαζί µε δύο εργολάβους ώστε να αποτιµήσουν την κατάσταση στον Ιερό Ναό.

Σε ερώτησή µας στον π. Γεώργιο, πότε έγινε αντιληπτή η κατάρρευση της οροφής, µας ανέφερε ότι «πριν από λίγες µέρες ο φύλακας του νησιού από τη δασική υπηρεσία µε την οποία έχουµε άριστη συνεργασία καθώς πάντα φροντίζει χειµώνα – καλοκαίρι το νησί και τα ζώα που διαβούν σε αυτό, µε ενηµέρωσε ότι έπεσε µεγάλο µέρος από την σκεπή κατέρρευσε».

Οσον αφορά το τι αντίκρισε ο ίδιος αλλά και οι ειδικοί που επισκέφθηκαν το σηµείο χθες ο ιερέας εξηγεί στα «Χανιώτικα νέα», ότι «οι εργολάβοι διαπίστωσαν ότι και σε άλλα σηµεία υπάρχουν ‘‘φουσκωµένα’’ σίδερα, οξυδωµένα, έτοιµα να πέσουν. Εµείς από την µεριά µας έχουµε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και αίτηση στην Αρχαιολογία ώστε να µας δοθεί η άδεια να προχωρήσουµε στην αποκατάσταση αποκλειστικά της οροφής. Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα πάρουµε τις σχετικές άδειες να ξεκινήσουµε γιατί φοβόµαστε ότι λόγω καιρικών συνθηκών η κατάσταση θα χειροτερέψει».

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η προσφορά πιστών που από την πρώτη στιγµή που έγινε γνωστό το γεγονός είτε προσφέρθηκαν να δώσουν υλικά δωρεάν, είτε να προσφέρουν εθελοντική εργασία».