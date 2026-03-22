Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (22/03) στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το ertnews.gr, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο. Πιθανή αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα άτομο έχει διασωθεί από τα ερείπια, ενώ υπάρχει ο φόβος ότι και άλλα άτομα ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.