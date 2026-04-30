Καταβάλλονται σήμερα 183.842.805 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε 594.829 δικαιούχους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σήμερα θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Απρίλιο 2026, συνολικού ύψους 183.842.805, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, θα καταβληθούν:

– Επίδομα Στέγασης:171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ

– Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 594.829

Σύνολο καταβολών: 183.842.805 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

