Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Καταθέτει η Κ. Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Δεν ισχύει ότι μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για τον δηλωθέντα σκοπό» τόνισε η παραγωγός Καλλιόπη Σεμερτζίδου, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. «Προσωπικά, στο όνομα μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε κινητό ούτε ακίνητο, παρά μόνο ένα μηχανάκι», ανέφερε η κ. Σεμερτζίδου, η οποία ζήτησε από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής να καλέσουν τον (σύντροφό της) Χρ. Μαγειρία, για όποια θέματα τίθενται στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στην κατάθεσή της, η κ. Σεμερτζίδου είπε ότι είναι αγρότισσα από το 2017 και ότι καλλιεργεί περίπου 350 στρέμματα. Για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει η ίδια, είπε ότι «το 2019 πήρα 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 πήρα 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54.829 ευρώ. Ερωτηθείσα από τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη για το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο «φαίνεται να μετακινούνται χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό της οικογένειά σας» είπε ότι δεν συμφωνεί με αυτό, ότι βασίζεται σε υπόνοιες, και ότι η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κάνει έρευνα «με βάση τις δημοσιεύσεις που παίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικότερα για τα πολυτελή αυτοκίνητα του συντρόφου της κ. Μαγειρία είπε ότι αποκτήθηκαν νόμιμα, πριν τη διερευνούμενη περίοδο «και δεν ξέρω. Έπρεπε να πάρω άδεια από κάποιον» για να οδηγήσω τη Ferrari;». Πρόσθεσε επίσης ότι «Δεν συμφωνώ με αυτά που λέει η Αρχή, για τις υπόνοιες. Αυτά που λέει ότι αποκτήθηκαν, δεν συνδέονται με τις ενισχύσεις. Εάν θέλετε περισσότερα στοιχεία για τον κ. Μαγειρία, μπορείτε να τον καλέσετε. Νομίζω είναι πιο κατάλληλος να απαντήσει για τα δικά του τα θέματα. Είμαστε μαζί, ξέρω, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε ότι ως στέλεχος της ΝΔ έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του 2019 και στις περιφερειακές του 2023, και ότι δεν της ζητήθηκε -ήταν προσωπική της απόφαση- η παραίτησή της από τη ΝΔ.

Για το εάν τα 1,9 εκατ. ευρώ που έλαβε η οικογένεια Μαγειρία χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και να έχει πολυτελή βίο, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε αρνητικά και ότι όλα ήταν νόμιμα, ενώ έγιναν έλεγχοι από την εφορία. «Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για τον κ. Μαγειρία. Θα μπορούσατε να τον καλέσετε να σας απαντήσει σε όλα» επανέλαβε η κ. Σεμερτζίδου.

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη, «εάν είχε κερδίσει λαχείο ή τζόκερ;» είπε «δεν θυμάμαι πότε», με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει ότι «εάν είχε κερδίσει η ίδια, θα το θυμόταν όπως τα γενέθλιά της». Η κ. Σεμερτζίδου ανταπάντησε πως «εάν ήταν τόσο καλό το ποσό, θα το θυμόταν και η ίδια» και ότι, προφανώς, είναι πιο μικρά τα ποσά.

Εξάλλου σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Ξανθόπουλου, «εάν προκύψει ότι μέρος επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για δηλωθέντα σκοπό, προτίθεστε να επιστρέψετε τα χρήματα;», η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε: «Επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα χρειαστεί. Αλλά και πάλι, εάν, που δεν νομίζω, και φυσικά θα συνεργαστούμε με το δίκιο και το νόμιμο. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια».

Απαντώντας στον ίδιο βουλευτή, είπε ότι τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες, η οικογένειά της καταρρέει οικονομικά και ψυχολογικά, και ότι «με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν. Μου στέλνουν μηνύματα σε mail, στο προσωπικό μου τηλέφωνο, στο σταθερό. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω».

