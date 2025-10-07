menu
Κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής για τον πολιτισμό της Ελιάς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Περιφέρεια Κρήτης, σε μία στρατηγική κίνηση για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, προχωρεί στην κατάθεση φακέλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη δημιουργία της «Πολιτιστικής Διαδρομής για τον Πολιτισμό της Ελιάς», με έδρα την Κρήτη.

Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζοντας ότι αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η πρωτοβουλία αναμένεται να λάβει διεθνή χαρακτήρα, με τη συμμετοχή πολλών χωρών.

Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος είναι η ολοκληρωμένη ανάδειξη του πολιτισμού που περιβάλλει την ελιά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων:
• Στα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της.
• Στον άυλο πολιτισμό και τις παραδόσεις που συνδέονται με αυτή.
• Στα ιστορικά μνημεία που μαρτυρούν τη διαχρονική της σημασία.
• Στην ανάπτυξη ενός πλέγματος στοχευμένων δράσεων.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επιτυχή έκβαση της υποψηφιότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε, ώστε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τον πολιτισμό της ελιάς και τα μνημεία μας».
Η ανάδειξη της Κρήτης ως έδρα της διαδρομής θα ενισχύσει σημαντικά την προβολή του νησιού και της χώρας, τοποθετώντας την στον πυρήνα ενός ευρωπαϊκού δικτύου πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης»

