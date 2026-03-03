Καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη της Πολεοδομίας Χανίων

■ Απολογήθηκε η πρώτη από τους 6 κατηγορούμενους

«Έκανα τη δουλειά μου στο ακέραιο, με βάση όσα ορίζει η νομοθεσία, επιβλήθηκαν πρόστιμα αναντίστοιχα ψηλά των παραβάσεων» ανέφερε η πρώτη υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων κατά τη χθεσινή απολογία της, στη δίκη όπου κατηγορούμενοι είναι

υπάλληλοι της υπηρεσίας και οι ιδιοκτήτες σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως τουριστική κατοικία στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίσθηκε χθες με την κατάθεση των τελευταίων

μαρτύρων και την απολογία της πρώτης από τους 6 συνολικά κατηγορούμενους υπάλληλους της Υπηρεσίας Δόμησης, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί στις 13 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά από μήνυση οικογένειας που διαμένει στο διπλανό ακριβώς σπίτι, που υποστηρίζει ότι η χρήση του κτηρίου για τουριστική χρήση (κατά παράβαση μιας σειράς νόμων της πολεοδομικής νομοθεσίας) διατάραξε την οικιακή της ειρήνη και είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί η υγεία ανήλικου παιδιού της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Στην απολογία της η υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης, τόνισε πως για τον έλεγχο όλων των αυθαιρέτων του Νομού Χανίων ήταν επιφορτισμένοι μόλις δύο μόνιμοι υπάλληλοι και μια συμβασιούχος με τον φόρτο εργασίας να είναι τεράστιος.

Δήλωσε πως δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες που τις αποδίδονται (παράβαση καθήκοντος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της κατοικίας) και ότι εκτέλεσε στο ακέραιο τα καθήκοντα της με βάση τη νομοθεσία και τις υπηρεσιακές οδηγίες. Επεσήμανε πως σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθεί ότι οι ενέργειες της στράφηκαν σε βάρος της υγείας ενός παιδιού.

Μίλησε για το παρελθόν της υπόθεσης και ότι άκουσε την καταγγελία της μηνύτριας και περιέγραψε τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Επέδειξε χάρτη στο δικαστήριο με την περιοχή γύρω από την επίμαχη κατοικία λέγοντας πως «δεν είναι μια περιοχή καθαρά οικιστική» αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή , γεμάτη επαύλεις και ξενοδοχεία.

Σημείωσε τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας της προσθέτοντας πως ο ΕΟΤ έχει την ευθύνη για

πρόστιμα που αφορούν τουριστικές κατοικίες και ότι η ίδια στην αυτοψία της στο σπίτι που έγινε τουριστική κατοικία διαπίστωσε την απόκλιση στη μόνωση, την αλλαγή στα υαλότουβλα, το ότι η περίφραξη έγινε συμπαγές τοιχείο από τους ιδιοκτήτες κα. και

ότι επιβλήθηκαν μεγάλα πρόστιμα που ήταν αναντίστοιχα υψηλά για αυτές τις πολεοδομικές παραβάσεις.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Νωρίτερα μηχανικός που εργάστηκε για την ανέγερση της κατοικίας σημείωσε πως οι ιδιοκτήτες «ταλαιπωρήθηκαν από την Πολεοδομία από τον υπερβάλλων ζήλο των υπαλλήλων» και ότι ένας εκ των ιδιοκτητών «απεβίωσε λόγω της μεγάλης πίεσης που

δέχθηκε για την υπόθεση αυτή».

Ακολούθησε η μητέρα των δύο ιδιοκτητών που κατέθεσε ότι «όχι μόνο δεν είχαμε καμία ωφέλεια από την Πολεοδομία αλλά ίσα- ίσα ήταν πολύ επιθετική».

Συμπλήρωσε επίσης πως μετά από έλεγχο που έγινε οι τουρίστες που διέμεναν έκαναν παράπονα ότι στις χώρες τους υπηρεσίες μπαίνουν σε σπίτια όταν υπάρχουν ναρκωτικά και όχι για να ελέγξουν πολεοδομικές παραβάσεις.

Η ίδια υποστήριξε πως η οικογένεια αντιμετωπίστηκε «επιεικώς άσχημα» από την Υπηρεσία

Δόμησης και ότι η μηνύτρια «μας εξουθένωσε ψυχικά» κάνοντας καταγγελία σε Τουριστική Αστυνομία, ΕΟΤ, ΔΟΥ, Περιφέρεια, ΔΕΗ, Υπηρεσία Δόμησης. «Επιδιώξαμε να έχουμε καλή σχέση με την οικογένεια των μηνυτών» , σημείωσε προσθέτοντας πως τα παιδιά της έφυγαν στο εξωτερικό λόγω του ψυχολογικού στρες της υπόθεσης και των καταγγελιών στην εισαγγελία από τους μηνυτές παρότι «είχαμε αθωωθεί από τις δικαστικές αρχές για τα ίδια

πράγματα που μας κατηγορούν και τώρα».