Καταστροφικές… απουσίες

Ας µιλήσουµε ανθρώπινα και απλά: πόσες φορές βαρεθήκατε να πάτε στη δουλειά, νυστάζατε, είχατε ξενυχτήσει, ή δεν είχατε κέφι και καθυστερήσατε -ή/και δεν πήγατε καθόλου- µε κάποια «εύκολη» δικαιολογία? Ή πόσες φορές όντως η καθυστέρηση ήταν πραγµατική επειδή πέσατε σε κίνηση, αρρώστησε το µικρό, αρρωστήσατε εσείς, χάλασε το αυτοκίνητο κλπ? Τις περισσότερες φορές, αυτές οι απουσίες είναι ανώδυνες, ακίνδυνες και δεν έχουν και µεγάλο αντίκτυπο. Εξάλλου, για να είµαστε ρεαλιστές, ουδείς αναντικατάστατος. Σήµερα όµως δεν θα µιλήσουµε για τέτοιου είδους απουσίες. Στην πορεία της Ιστορίας υπάρχουν απουσίες που υπήρξαν καταστροφικές και κάποιες φορές το «είµαι άρρωστος» κόστισε πολύ περισσότερο από µια προσωρινή και προσωπική απόλαυση. Σε κάποιες περιπτώσεις, απουσίες έχουν κυριολεκτικά αλλάξει την πορεία των γεγονότων, έχει ρίξει αυτοκρατορίες, έχουν πυροδοτήσει διεθνή περιστατικά, έχουν αφήσει ολόκληρες πόλεις βυθισµένες στο χάος. Σκεφτείτε το λίγο: ένα άτοµο απουσιάζει από τη δουλειά και ξαφνικά τα γρανάζια των πραγµάτων γυρνούν ανεξέλεγκτα σε απρόσµενες κατευθύνσεις. Σήµερα, οι Ιστορίες από τον Κόσµο ψάχνουν και σας παρουσιάζουν τα φαινόµενα ντόµινο που δηµιουργήθηκαν επειδή κάποιος δεν ήταν στη θέση του ενώ έπρεπε να είναι. Και όχι δεν θέλω να σας αγχώσω, ούτε να σας κάνω ενοχικούς. Αντίθετα: την επόµενη φορά που θα ζητήσετε αύξηση επικαλεστείτε το άρθρο διότι, µπορεί να σας λένε (ή να υπονοούν) πως ουδείς αναντικατάστατος, αλλά µια απουσία µπορεί όντως να φέρει τον πανικό!

Bhopal: Όταν τα Κενά στη Βάρδια οδηγούν σε καταστροφή

Τη νύχτα της 2ας προς 3ης ∆εκεµβρίου 1984, το εργοστάσιο φυτοφαρµάκων στο Bhopal της Ινδίας έγινε ο τόπος µιας από τις χειρότερες βιοµηχανικές καταστροφές στην ιστορία, όταν τοξικό αέριο ισοκυανικού µεθυλίου διέρρευσε στην πόλη, σκοτώνοντας ακαριαία χιλιάδες, τραυµατίζοντας ακόµα δεκάδες χιλιάδες. Μετά την καταστροφή, οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας συνδυασµός συστηµικών βλαβών έφερε την κόλαση: τα συστήµατα ασφαλείας έκλεισαν, οι συναγερµοί δεν συντηρούνταν σωστά και οι κρίσιµες εργασίες συντήρησης είχαν αναβληθεί. Η τραγωδία όµως, θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η έµπειρη οµάδα ηµέρας του εργοστασίου ήταν στο πόστο της. Αντίθετα τη στιγµή της καταστροφής στο εργοστάσιο βρισκόταν η νυχτερινή βάρδια που ήταν λιγότερο εξοικειωµένη µε τις πολύπλοκες χηµικές διεργασίες και τα προειδοποιητικά σηµάδια που προηγήθηκαν της διαρροής. Με άλλα λόγια, η ζηµιά δεν προκλήθηκε εξαιτίας µιας διαρροής – υπήρξε ξεκάθαρα έλλειψη εµπειρογνωµοσύνη. Το έµπειρο προσωπικό δεν βρισκόταν στη βάρδια και οι αντικαταστάτες του δεν είχαν ούτε την εκπαίδευση, τις θεσµικές γνώσεις για να αντιδράσουν αποτελεσµατικά όταν τα πράγµατα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά. Αυτή η καταστροφή αποδείχτηκε ένα σκληρό µάθηµα για το πώς οι νυχτερινές βάρδιες µε ανεπαρκείς πόρους και προσωπικό – που συχνά θεωρούνται ως λιγότερο κρίσιµες – µπορούν να καθορίσουν τη διαφορά µεταξύ ενός περιορισµένου βιοµηχανικού ατυχήµατος και µιας φρικτής καταστροφής.

Hyatt Regency: Όταν απουσίαζε ο Μηχανικός

Στις 17 Ιουλίου 1981, το ξενοδοχείο Hyatt Regency στο Κάνσας Σίτι ήταν γεµάτο καλεσµένους που απολάµβαναν µια βραδινή εκδήλωση όταν συνέβη το αδιανόητο: δύο κρεµαστοί διάδροµοι στο λόµπι κατέρρευσαν, σκοτώνοντας 114 άτοµα, τραυµατίζοντας περισσότερους από 200. Το δυστύχηµα δεν έγινε εξαιτίας φυσικής καταστροφής, τροµοκρατικής ενέργειας ή κάτι παρόµοιο, αλλά οφειλόταν σε αλλαγή σχεδιασµού που δεν εξετάστηκε πλήρως από τον αρµόδιο µηχανικό επειδή ήταν εκτός εργοταξίου όταν ελήφθη η απόφαση. Όταν ο κατασκευαστής πρότεινε έναν ευκολότερο (και οικονοµικότερο) τρόπο για να κρεµάσει το διάδροµο του δεύτερου ορόφου, ένας νεότερος -πιο άπειρος και πιθανότατα πιο αργυρώνητος- µηχανικός ενέκρινε την τροποποίηση χωρίς να περιµένει συγκατάθεση -ή να συµβουλευτεί- τον επικεφαλής µηχανικό που ήταν υπεύθυνος για το έργο. Η απουσία του αρµόδιου µηχανικού, ουσιαστικά σήµαινε ότι ότι κανείς µε την κατάλληλη εµπειρία δεν εξέτασε µια αλλαγή που υπερδιπλασίασε το φορτίο στις ράβδους ανάρτησης. Έτσι, λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε ένας χορός και η πίστα ήταν γεµάτη από κόσµο, οι υπερφορτωµένες συνδέσεις των κρεµαστών διαδρόµων κατέρρευσαν. Αυτή η καταστροφή που θα µπορούσε να είχε εύκολα αποφευχθεί, ωστόσο έγινε από τις πιο θανατηφόρες δοµικές βλάβες στην ιστορία των ΗΠΑ. Πολύ απλά, επειδή ο αρµόδιος εκείνη τη µέρα απουσίαζε (και κανείς δεν σκέφτηκε πως ήταν πραγµατικά σηµαντικό να είναι παρών και να πει τη γνώµη του).

Exxon Valdez: Όταν ο Καπετάνιος δεν ήταν στο Κατάστρωµα

Στις 24 Μαρτίου 1989, το πετρελαιοφόρο Exxon Valdez προσάραξε στον ύφαλο Bligh στο Prince William Sound της Αλάσκας, διαρρέοντας περίπου 11 εκατοµµύρια γαλόνια αργού πετρελαίου, καταστρέφοντας ουσιαστικά το τοπικό οικοσύστηµα. Οι έρευνες εντόπισαν έναν βασικό ανθρώπινο παράγοντα πίσω από την καταστροφή: Ο καπετάνιος του πλοίου, Joseph Hazelwood, δεν βρισκόταν στη γέφυρα την κρίσιµη στιγµή. Η πλοήγηση αφέθηκε σε έναν πρώτο αξιωµατικό µε πολύ λιγότερη εµπειρία στην πλοήγηση πλοίων. Έτσι, κάτι που θα ήταν µια συνηθισµένη διόρθωση πορείας µετατράπηκε σε µια ιστορική περιβαλλοντική καταστροφή. Η απουσία του καπετάνιου δηµιούργησε ένα κρίσιµο κενό στην κρίση και τη λήψη αποφάσεων µε αποτέλεσµα το πλοίο να πέσει στον ύφαλο. Οι συνέπειες ήταν τέτοιες, που απέδειξαν περίτρανα πως το ποιος δεν είναι παρών µπορεί να έχει εξίσου µεγάλη σηµασία µε το ποιος είναι.

Τσερνόµπιλ: Όταν η Νυχτερινή Βάρδια

Στις 26 Απριλίου 1986, ο Αντιδραστήρας Νο. 4 στον Πυρηνικό Σταθµό του Τσερνόµπιλ στην Ουκρανία εξερράγη, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ραδιενεργού υλικού στο περιβάλλον. Και ενώ η καταστροφή είχε πολλαπλές αιτίες – ελαττώµατα σχεδιασµού, διαδικαστικά λάθη και λάθη χειρισµού – οι µετέπειτα έρευνες έδειξαν επίσης την απουσία µερικών από τα πιο έµπειρα µέλη του προσωπικού κατά σε µια νυχτερινή βάρδια υψηλού κινδύνου. Πολλοί από τους µηχανικούς που κατανοούσαν τη µοναδική συµπεριφορά του αντιδραστήρα RBMK ήταν εκείνη τη νύχτα εκτός υπηρεσίας, και µια λιγότερο έµπειρη οµάδα έµεινε υπεύθυνη. Ετσι, όταν τα συστήµατα ασφαλείας απενεργοποιήθηκαν και τα προειδοποιητικά σήµατα αγνοήθηκαν -επειδή η βάρδια δεν διέθετε τη γνώση για να αναγνωρίσει τον κίνδυνο εγκαίρως, το κακό δεν άργησε να γίνει. Η καταστροφή στο Τσερνόµπιλ ήταν αποτέλεσµα ενός ντόµινο ανθρώπινης απουσίας και τεχνικής πολυπλοκότητας. Οι έµπειροι υπάλληλοι δεν ήταν παρόντες για να παρέµβουν και το αποτέλεσµα ήταν µια από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία – µια ζοφερή υπενθύµιση ότι σε συστήµατα υψηλού κινδύνου, το ποιος βρίσκεται σε βάρδια έχει εξαιρετική σηµασία.

