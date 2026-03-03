menu
Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Σούδα: Πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων και κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του συλληφθέντα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ κατασκοπείας στη Σούδα, στην Κρήτη, με την προσαγωγή ενός υπόπτου που εξετάζεται για κατασκοπεία της ναυτικής νατοϊκής βάσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΥΠ που βρισκόταν στο νησί φέρεται να παρακολουθούσε και να προσήγαγε στην Αθήνα έναν 36χρονο Γεωργιανό, Αζέρικης καταγωγής, λίγο πριν φύγει από τη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», καθώς φέρεται να φωτογράφισε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων και ειδικά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου “ USS Ford”, που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον περσικό κόλπο.

Μάλιστα, για να ήταν έτοιμος να αποχωρήσει, ενδεχομένως είχε ολοκληρώσει τις όποιες ενέργειές του και να είχε στείλει κρυπτογραφημένα στον αποδέκτη τους όσα είχε καταγράψει.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο κινητό του βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα, γεγονός στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του 36χρονου με τη χώρα αυτή και αν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της χώρας αυτής.

Το χρονικό της υπόθεσης
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο και να φωτογραφίζει, ενώ σήμερα επέστρεψε στην Αθήνα και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Από τις Αρχές τηρείται σιγή ασυρμάτου για την υπόθεση που αντιμετωπίζεται ως σοβαρή λόγω και της χρονικής συγκυρίας και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), που κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχει βρεθεί στην κατοχή πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί και αναμένεται από την ΕΥΠ να παραδοθεί στις αστυνομικές Αρχές για να συλληφθεί και να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κατασκοπεία.

 

Φωτ. Intime – Μάκης Καρτσωνάκης

 

