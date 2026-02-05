Κατασκοπεία υπέρ Κίνας ομολόγησε το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο αξιωματικός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε ειδικό διαβαθμισμένο λογισμικό προκειμένου να διοχετεύει τις απόρρητες πληροφορίες που συγκέντρωνε με τελικό αποδέκτη την Κίνα.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να είχε αποσπαστεί από μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών μέσων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα αξιωματικό 40-50 ετών.

Τις κινήσεις του έμπειρου αξιωματικού στο διαδίκτυο φαίνεται πως παρακολουθούσαν εδώ και καιρό οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, τις οποίες σκόπευε να διοχετεύσει στον εντολέα του.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που επρόκειτο να στείλει, εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται επιχειρησιακά σχέδια, κινήσεις μέσων και προσωπικού καθώς και άλλες διαβαθμισμένες πληροφορίες

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό για το οποίο έχει ενημερωθεί και η κυβέρνηση, αφού θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην άμυνα της χώρας αλλά και στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο αξιωματικός είχε επιχειρήσει να «στρατολογήσει» και άλλους για τον ίδιο σκοπό, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για δίκτυο.