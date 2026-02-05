menu
16.1 C
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Κατασκοπεία υπέρ Κίνας ομολόγησε το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κατασκοπεία υπέρ Κίνας ομολόγησε το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη, το πρωί της Πέμπτης.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο αξιωματικός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε ειδικό διαβαθμισμένο λογισμικό προκειμένου να διοχετεύει τις απόρρητες πληροφορίες που συγκέντρωνε με τελικό αποδέκτη την Κίνα.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να είχε αποσπαστεί από μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών μέσων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα αξιωματικό 40-50 ετών.

Τις κινήσεις του έμπειρου αξιωματικού στο διαδίκτυο φαίνεται πως παρακολουθούσαν εδώ και καιρό οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ενώ η σύλληψή του αποφασίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο πληροφοριών, τις οποίες σκόπευε να διοχετεύσει στον εντολέα του.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που επρόκειτο να στείλει, εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται επιχειρησιακά σχέδια, κινήσεις μέσων και προσωπικού καθώς και άλλες διαβαθμισμένες πληροφορίες

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό για το οποίο έχει ενημερωθεί και η κυβέρνηση, αφού θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην άμυνα της χώρας αλλά και στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο αξιωματικός είχε επιχειρήσει να «στρατολογήσει» και άλλους για τον ίδιο σκοπό, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για δίκτυο.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum