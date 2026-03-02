menu
Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο συλληφθείς είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου Ford και επικοινωνούσε με το Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα, καθώς ο Γεωργιανός που προσήχθη είχε στην κατοχή του φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, ο 36χρονος Γεωργιανός βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ στις 16 του ίδιου μήνα διέμεινε σε ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει και ο Αζέρος που συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου, επίσης, για κατασκοπεία στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφθασε προχθές στην Αθήνα από την Κρήτη και σήμερα πήγαινε στο αεροδρόμιο με άγνωστο προορισμό, οπότε αποφάσισε η ΕΥΠ την προσαγωγή του.

Πηγές από την ΕΥΠ αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες η προσαγωγή αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός Αζέρου που έφερε πολωνικό διαβατήριο, ο οποίος είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις πιθανών στόχων τόσο της βάσης στη Σούδα όσο και πολεμικών πλοίων, τα οποία έμπαιναν και έβγαιναν στον Ναύσταθμο.

Η Αστυνομία είχε κατασχέσει μια φωτογραφική μηχανή, ένα laptop, κινητό και ένα USB stick, όπου βρέθηκαν πολλές φωτογραφίες των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, ο 26χρονος είχε στην κατοχή του 5.000 φωτογραφίες από τη ναυτική βάση, κυρίως από πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν από τον κόλπο της Σούδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 26χρονος είχε στο λάπτοπ εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, αγορασμένο από το εμπόριο, ενώ οι φωτογραφίες είχαν αποσταλεί σε άγνωστο παραλήπτη.

