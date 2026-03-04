Κατασχέθηκαν περίστροφο και κροτίδες – Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, δύο ημεδαποί ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συνελήφθησαν ύστερα από έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, -3.349- κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και -5.000- ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περίστροφο και -40- φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.