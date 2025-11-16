menu
Πολιτισμός

Κατασχέθηκαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Επιχείρηση για την καταπολέμηση του παρεμπορίου στις παρυφές των λαϊκών αγορών, όπου δραστηριοποιούνται παράνομα πωλητές ψαριών πραγματοποιήθηκε όπως αναφέρει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, : «μετά από καταγγελίες του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά και την προσωπική παρέμβαση του προέδρου Δημήτρη Γεωργιάδη, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση για την καταπολέμηση του παρεμπορίου στις παρυφές των λαϊκών αγορών, όπου δραστηριοποιούνται παράνομα πωλητές ψαριών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν περισσότερα από 150 κιλά ψάρια και θαλασσινά αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, τα οποία διακινούνταν χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο. Η δράση αυτή προστατεύει τους καταναλωτές αλλά και τους νόμιμους επαγγελματίες που λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες.

Το σωματείο μας είναι αποφασισμένο να προασπίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων και κυρίως τα δικαιώματα των καταναλωτών, που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ελεγχόμενα προϊόντα στους πάγκους της κάθε λαϊκής αγοράς.

Δεν θα επιτρέψουμε σε παράνομους διακινητές να εκμεταλλεύονται τις γειτονιές του Πειραιά και των όμορων δήμων».

