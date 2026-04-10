Κατασχέθηκαν εκρηκτικές ύλες και κροτίδες

Συνελήφθησαν, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και στον Πύργο Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες και μια γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και περί όπλων.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, στις 9-4-2026 πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των δυο κατηγορούμενων, κατά τις οποίες:

Στην οικία και σε αποθήκη του πρώτου κατηγορούμενου βρήκαν και κατάσχεσαν :

-58- κροτίδες,

-5- κιλά και -244- γραμμάρια εκρηκτικών υλών (νιτρικό κάλιο, θείο, οινόπνευμα και ενεργός άνθρακας)

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

διαφορά σκεύη παρασκευής πυροτεχνημάτων.

Στην οικία του δεύτερου κατηγορούμενου βρήκαν και κατάσχεσαν -65- φωτοβολίδες και -1- πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων.

οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν στις 8-4-2026, στην Ηλεία, έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της κατηγορούμενης, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν -17- κουτιά, που περιείχαν συνολικά -400- κροτίδες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς.