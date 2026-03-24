Κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων στον Πειραιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε κατάσχεση 3,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από ελέγχους κλιμακίου κτηνιάτρων της, με εισαγγελική παρουσία, σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στον Πειραιά, ενώ ακολούθησε και άμεση ιχνηλάτηση σε δημόσιες δομές, με τις οποίες είχε συμβάσεις προμήθειας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, των ελέγχων προηγήθηκε ανώνυμη καταγγελία και ακολούθησε πλήρης επιχειρησιακή παρέμβαση, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και την παρουσία εισαγγελικής αρχής, καθώς ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να ανοίξει τους αποθηκευτικούς χώρους.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες παραβάσεις. Κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων. Βρέθηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, αλλά και με σαφείς ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης. Επίσης οι συνθήκες αποθήκευσης κρίθηκαν επικίνδυνες, ενώ η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας, δραστηριότητας και υπευθύνων, πρακτική που δυσχέραινε ουσιαστικά τον έλεγχο και την πλήρη εποπτεία της δραστηριότητάς της.

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε άμεσα σε στοχευμένη ιχνηλάτηση, διενεργώντας ελέγχους σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, ώστε να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε την διάθεση μη ασφαλών τροφίμων σε ευαίσθητες δομές, καθώς – μέχρι στιγμής – δεν διαπιστώθηκε παραλαβή προϊόντων για το 2026, ενώ προηγούμενες συνεργασίες είχαν διακοπεί λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε:

«Κινηθήκαμε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Με ελέγχους, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, με παρουσία εισαγγελικής αρχής, προχωρήσαμε σε κατάσχεση σε κατάσχεση 3,5 τόνων κρεάτων και αλιευμάτων και σε πλήρη ιχνηλάτηση, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο συμβάσεων με νοσοκομεία και δημόσιες δομές.

Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: όποιος παίζει με τη δημόσια υγεία, θα μας βρίσκει απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κυκλώματα και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές, όπως ειδικά τα νοσοκομεία.

Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς αστερίσκους: μηδενική ανοχή. Η Περιφέρεια Αττικής ελέγχει στην πράξη. Παρεμβαίνει άμεσα. Και επιβάλλει τον νόμο. Με συνέπεια, με σχέδιο και μέχρι τέλους».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

