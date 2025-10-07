Κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης: «Πολλοί αγνοούμενοι»

Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την κατάρρευση υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ενώ υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνισιν κτιρίου».

Drones και εκπαδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται στις έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες μετατροπής του σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita.