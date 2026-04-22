Καταρρέουν οι τιμές κηπευτικών από την Κρήτη

Σημαντική πτώση καταγράφουν την τρέχουσα περίοδο οι τιμές των κηπευτικών προϊόντων που παράγονται στην Κρήτη, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες και στις μεταβολές της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε αυξημένη παραγωγή, τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που σε συνδυασμό με τον περιορισμό της εξαγωγικής δραστηριότητας άσκησε έντονες πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά την τρέχουσα χρονιά εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 30%, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία της αγοράς στο άμεσο μέλλον.

Κατά την περίοδο του Πάσχα καταγράφηκε διακύμανση των τιμών, η οποία συνδέθηκε με τις υψηλές τιμές παραγωγού στα δημοπρατήρια, την έλλειψη προϊόντων σε ευρωπαϊκές αγορές και την αυξημένη ζήτηση που τροφοδότησε τις εξαγωγές.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη συγκράτηση των τιμών και για τη διασφάλιση της επάρκειας ποιοτικών και προσιτών προϊόντων στην αγορά, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αναλαμβάνουν σημαντικό ρίσκο στη διακίνηση ευπαθών προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτή τη δραστηριότητα οι τιμές για τον καταναλωτή θα μπορούσαν να είναι υψηλότερες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας όσον αφορά την έκδοση παραστατικών και τη σωστή σήμανση των προϊόντων, με στόχο τον περιορισμό του παρεμπορίου και τη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Όπως σημειώνεται, σε μια ελεύθερη αγορά οι τιμές διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει η διάθεση ποιοτικών προϊόντων σε λογικές τιμές.