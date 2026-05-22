Καταψηφίστηκε με 155 ψήφους η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 ΟΧΙ και 6 ΝΑΙ, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, έπειτα από μία θυελλώδη συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από μετωπική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ονομαστικής φανερής ψηφοφορίας: Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν ενώ έξι βουλευτές -πέντε από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος- τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Από τη ΝΔ απουσίαζε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της ΝΔ για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι που ήταν μέρος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Συντελέστηκε ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιβλήθηκε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατήγγειλαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Η ΝΔ, δια του εισηγητής της, Μάκη Βορίδη, επικαλέστηκε το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

 

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

