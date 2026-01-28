menu
Κατάμεστος ο “Κήπος” για τη διάλεξη της Μαρίας Ευθυμίου (φωτογραφίες)

Γιάννης Λυβιάκης
0

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Ιστορικού Καφέ: “Κήπος” για τη διάλεξη της ιστορικού – ομότιμης καθηγήτριας πανεπιστημίου, Μαρίας Ευθυμίου, σχετικά με την ιστορία της διατροφής.
Χανιώτες κάθε ηλικίας γέμισαν κάθε σημείο της αίθουσας του καφέ “Κήπος”.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η κα Ευθυμίου σημείωσε ότι «για εκατομμύρια χρόνια ήμασταν τροφοσυλέκτες, δηλαδή τρώγαμε ωμά πράγματα που βρίσκαμε στη φύση, έτσι όπως ήταν. Και επομένως έχουμε πλαστεί από αυτή την ιστορία. Σήμερα, είμαστε σε μια εποχή που τρώμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά και ζούμε πολύ περισσότερο. Αλλά, θα μπορούσαμε να τρώμε πιο υγιεινά και πιο σωστά».
Η κα Ευθυμίου υπογράμμισε ότι «τώρα, η ανθρωπότητα ζει κάτι μοναδικό. Οτι τρως πράγματα που δεν είναι της περιοχής σου. Γιατί μέχρι πρόσφατα έτρωγες αυτά της περιοχής σου, την περίοδο που καρποφορούσαν. Τώρα, τρως από όλο τον πλανήτη, όλο τον χρόνο. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει ξαναφάει η ανθρωπότητα πιο πολύ όσο τώρα».
Η υπερεπάρκεια σε ό,τι αφορά τη διατροφή, φαίνεται, όπως είπε και από το γεγονός ότι «σήμερα όλο για δίαιτες πάμε. Για εκατομμύρια χρόνια οι άνθρωποι ψάχνανε να βρουν κάτι να φάνε. Αυτό είναι το διαφορετικό. Σήμερα υπάρχει πάρα πολύ επάρκεια. Ανήκουμε στις χώρες που είναι υπερεπαρκείς».
Στην ερώτηση αν θέλει να δώσει κάποια συμβουλή, απάντησε:
«Δεν έχω να δώσω συμβουλές. Δεν είμαι διατροφολόγος. Ούτε με ενδιαφέρει και τόσο γιατί κάθε τόσο ακούς να μην τρως το τάδε και μετά από κάποια χρόνια να το τρως. Μας είχαν τρελάνει να μην τρώμε αυγό και τώρα σου λένε να το τρως. Εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία της διατροφής».
Ενα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία, μελετώντας την ιστορία της διατροφής, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι «κάποια τρόφιμα, πολλά, ενώ προέρχονται από μια περιοχή του κόσμου, πέρασαν σε άλλες περιοχές και ευδοκίμησαν περισσότερο. Παράδειγμα η πατάτα η οποία ήρθε από την Αμερική. Δεν την ξέραμε πριν τον Κολόμβο. Ευδοκίμησε στο ευρωπαϊκό κλίμα και έγινε πιο αγαπητή από ό,τι ήταν στις φυλές της αμερικανικής ηπείρου».

