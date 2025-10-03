menu
Τοπικά

Κατάληψη με νότες και τραγούδι από το Μουσικό Σχολείο Χανίων (video)

Γιώργος Κώνστας
0

Κατάληψη με νότες και τραγούδι από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων το πρωί της Παρασκευής, σε ένδειξη συμπαράσταση στον απεργό πείνας, γονέα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.
Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολικού κτηρίου και με τα όργανα τους έπαιξαν μουσική και τραγούδια θέλοντας να περάσουν το μήνυμα της στήριξης της κινητοποίησης τους, καλώντας παράλληλα όλα τα σχολεία της Ελλάδας να προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.
Η αντιπρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Μυρτώ Αιβαλιώτη υπογράμμισε ότι «η ανησυχία της Μαθητικής κοινότητας είναι συνολική και για τη δικαιοσύνη που δεν υπάρχει, για την αυθαιρεσία και για ότι ένας άνθρωπος είναι αναγκασμένος να ρισκάρει τη ζωή του για να αποδείξει την αλήθεια του, για να μάθει από τι πέθανε το παιδί του, για να μάθει αν είναι το παιδί του αυτό που έχει θαμμένο. Θεωρούμαι σημαντικό να είναι η προσπάθεια μας συλλογική και συντονισμένη.»
Στο ερώτημα για το αν η κατάληψη γίνεται για να χαθεί μάθημα η μαθήτρια απάντησε πως «πρόκειται για κακοήθεια, εθελοτυφλεί όποιος δεν μπορεί να καταλάβει ότι η μαθητική κοινότητα αντιδρά! Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε ένα τόσο σοβαρό θέμα για να χάσουμε μάθημα. Είναι πάρα πολύ άσχημο που υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν…Οι καθηγητές μας θεωρώ ότι είναι πάντα στο πλάι μας και υποστηρίζουν πάντα τον σκοπό μας. »
«Κάνουμε κατάληψη για να στηρίξουμε την προσπάθεια του Ρούτσι στην απεργία πείνας που κάνει για τεστ DNA, γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι έχουν θάψει» ανέφερε άλλος μαθητής, προσθέτοντας πως η κινητοποίηση γίνεται επίσης «για όλα που γίνεται συγκάλυψη από το κράτος και γιατί θέλουμε να δούμε μια νέα Ελλάδα ως μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου».
Στην αναφορά ότι πολύ κόσμος θα πει ότι κάνουν την κατάληψη για να χάσουν μάθημα ο μαθητής απάντησε πως «ο λόγος είναι ξεκάθαρος όποιος είναι γνώστης του θέματος ξέρει πόσο σοβαρό είναι. Ένας άνθρωπος 18 ημέρες έχει μείνει έξω από τη Βουλή χωρίς να έχει φάει και δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα του».
Τέλος, η μαθήτρια του 15μελους Ηρώ Αγγελάκη δήλωσε ότι «θέλουμε να σταματήσει η συγκάλυψη της δολοφονίας. Όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει αλλά δεν το παραδέχονται. Είναι τραγικό να έχουν δολοφονηθεί τόσα παιδιά και να μην υπάρχει δικαιοσύνη για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους».

