Καταλήψεων συνέχεια και σήμερα σε σχολεία των Χανίων

Συνεχίζονται οι καταλήψεις μαθητών για δεύτερη ημέρα στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες σε κατάληψη βρίσκονται οι σχολικές μονάδες του 1ου ΓΕΛ και του 5ου γυμνασίου στη Νέα Χώρα, ενώ το Πρότυπο ΕΠΑΛ στο Ακρωτήρι σε αποχή.

Τα αιτήματα αφορούν κυρίως στις ελλείψεις καθηγητών από την αρχή της χρονιάς.