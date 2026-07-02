Κατακυρώθηκε και η δεύτερη δημοπρασία για τη Δημ. Αγορά

Κατακυρώθηκε, στη Δημοτική Επιτροπή της Τρίτης, η δημοπρασία για τη μίσθωση των καταστημάτων Δ5, Α4 και Α14 της Δημοτικής Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου, ενώ κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία για τα καταστήματα Δ1 και Δ3.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα μισθώθηκαν με μηναία μισθώματα 700, 700 και 800 ευρώ αντίστοιχα.